Após tropeços, Fla e Verdão seguem disputa

Cascavel – Os jogos disputados no meio de semana não foram bons para Flamengo e Palmeiras, mas mantiveram os dois times na briga direta pelo título do Brasileirão. O Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense, enquanto o Palmeiras empatou com o Vitória. Com isso, apenas dois pontos separam as duas equipes restando quatro rodadas para o fim do campeonato.
Neste sábado (22), o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O time do interior paulista venceu as três últimas partidas e entrou na disputa por uma vaga nas competições Conmebol. O Flamengo não vai poder contar com Erick Pulgar e Saúl, que cumprem suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Além deles, Pedro e Allan têm problemas físicos e desfalcam a equipe de Filipe Luís.
O Palmeiras também entra em campo neste sábado para enfrentar o Fluminense, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Abel Ferreira não poderá contar com o meio-campista Andreas Pereira, que recebeu cartão vermelho por reclamação na última rodada. Lucas Evangelista, Paulinho e Weverton se recuperam de problemas físicos e cumpriram cronogramas com o Núcleo de Saúde e Performance do clube nos últimos dias.