Após tropeços, Fla e Verdão seguem disputa

Cascavel – Os jogos disputados no meio de semana não foram bons para Flamengo e Palmeiras, mas mantiveram os dois times na briga direta pelo título do Brasileirão. O Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense, enquanto o Palmeiras empatou com o Vitória. Com isso, apenas dois pontos separam as duas equipes restando quatro rodadas para o fim do campeonato.

Neste sábado (22), o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O time do interior paulista venceu as três últimas partidas e entrou na disputa por uma vaga nas competições Conmebol. O Flamengo não vai poder contar com Erick Pulgar e Saúl, que cumprem suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Além deles, Pedro e Allan têm problemas físicos e desfalcam a equipe de Filipe Luís.