Cascavel e Paraná - O FC Cascavel foi derrotado pelo Cianorte por 2 a 1, na sequência de jogos fora de casa pelo Campeonato Paranaense, e deixou a zona de classificação do Grupo A. A Serpente Aurinegra até saiu na frente, mas sofreu uma virada rápida no segundo tempo e acabou superada no Estádio Albino Turbay, pela 4ª rodada do estadual.
O Cascavel abriu o placar com o zagueiro Guilherme Borech, que marcou de cabeça após cobrança de bola parada. No entanto, quando a equipe parecia ter maior controle da partida, o Cianorte reagiu de forma decisiva, empatando aos 32 minutos e virando o confronto aos 35 da etapa final.
Com o resultado, o FC Cascavel permaneceu com cinco pontos na tabela e saiu do G-4 do grupo. Após a partida, o técnico César Bueno lamentou o resultado e destacou a necessidade de reação imediata. “Um jogo que a gente não esperava o resultado adverso. No primeiro tempo, as duas equipes fizeram um jogo aberto. No segundo tempo, conseguimos o gol, mas sofremos o empate e nos desestabilizamos. Mesmo assim, ainda criamos chances, mas não fomos eficientes. Agora temos duas partidas fundamentais para a nossa classificação”, afirmou.
Próximo Confronto do FC Cascavel
Sem muito tempo para lamentar, a Serpente já volta suas atenções para o próximo compromisso. Pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, o FC Cascavel enfrenta o Operário na próxima quarta-feira (21), às 20h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em mais um confronto direto fora de casa.