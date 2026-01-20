Cascavel e Paraná - O FC Cascavel foi derrotado pelo Cianorte por 2 a 1, na sequência de jogos fora de casa pelo Campeonato Paranaense, e deixou a zona de classificação do Grupo A. A Serpente Aurinegra até saiu na frente, mas sofreu uma virada rápida no segundo tempo e acabou superada no Estádio Albino Turbay, pela 4ª rodada do estadual.

O Cascavel abriu o placar com o zagueiro Guilherme Borech, que marcou de cabeça após cobrança de bola parada. No entanto, quando a equipe parecia ter maior controle da partida, o Cianorte reagiu de forma decisiva, empatando aos 32 minutos e virando o confronto aos 35 da etapa final.