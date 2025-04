Após polêmicas, CBF afasta equipes de arbitragem de Sport x Palmeiras e Inter x Cruzeiro

“Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a Comissão de Arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão do CCEI, houve equívocos. O afastamento não é simplesmente uma punição vazia, é para que possamos cuidar dos árbitros, instruí-los e que, na sequência, não haja mais equívocos nesse sentido, colocando o VAR e o árbitro de campo em sintonia”, disse Rodrigo Cintra, coordenador-geral da Comissão de Arbitragem.

O intuito da Comissão de Arbitragem é que, a partir do afastamento, os árbitros passem por novas instruções, com o objetivo de que, quando escalados novamente, os equívocos não voltem a acontecer.

Para isso, a comissão se baseou também no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos jogos.

São Paulo - A Comissão de Arbitragem da CBF anunciou nesta segunda-feira (7) o afastamento das equipes de arbitragem de campo e do VAR de duas partidas válidas pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro: Internacional x Cruzeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre; e Sport x Palmeiras, na Ilha do Retiro, em Recife.

Novo treinamento

A Comissão de Arbitragem vai treinar os principais árbitros e assistentes que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro a partir da próxima semana. Eles vão se apresentar no dia 14 para uma série de atividades no campo do Clube da Aeronáutica (CAER) e no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB), no Rio de Janeiro.

A decisão foi anunciada após a reunião da Comissão de Arbitragem nesta segunda-feira (7). A concentração faz parte do projeto de profissionalização da categoria anunciado em fevereiro pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Vamos trazer todos os árbitros da Série A do Brasileiro, com os assistentes e toda a equipe de arbitragem, para o Rio na próxima semana. O objetivo é fazer todo o trabalho de campo, de mecânica de arbitragem, simulação de jogo com a nossa equipe de instrutores”, explicou Rodrigo Cintra.

Fonte: CBF