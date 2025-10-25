São Paulo - Um jejum de 125 anos chegou ao fim neste sábado (25). Pela primeira vez em sua história, a Associação Atlética Ponte Preta conquistou um título nacional. O feito veio com a vitória por 2 a 0 sobre o Londrina, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), que garantiu à Macaca a taça da Série C do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, torcedores invadiram o gramado para celebrar o momento histórico.
As equipes chegaram ao duelo decisivo em igualdade no placar agregado, após o empate sem gols no jogo de ida, realizado no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR). Com a campanha, Ponte Preta e Londrina asseguraram o acesso à Série B de 2026, ao lado de Náutico e São Bernardo, que completam o grupo de promovidos.
Título nacional da Ponte Preta
Apesar de possuir quatro títulos da Série A2 do Campeonato Paulista — o mais recente em 2023 —, a Ponte ainda não tinha uma conquista além das fronteiras estaduais. O feito tem sabor especial também por superar o rival Guarani, campeão brasileiro em 1978 e que, ao contrário da Macaca, permanecerá na Série C. Curiosamente, foi a própria Ponte quem impediu o acesso do Bugre, ao vencê-lo por 2 a 0 na última rodada da segunda fase.
A taça chega em meio a um período conturbado para o clube campineiro, que enfrenta dificuldades financeiras. Em setembro, após a vitória por 1 a 0 sobre o Brusque — resultado que selou o acesso à Série B —, o volante Lucas Cândido revelou que o elenco enfrentava mais de três meses de salários atrasados.
Redenção e Artilharia
O título também representa a redenção do técnico Marcelo Fernandes, que assumiu a equipe na reta final da primeira fase, poucos dias após ser demitido do Guarani. Sob seu comando, a Ponte somou cinco vitórias, três empates e duas derrotas em dez partidas. Foi o segundo título da carreira do treinador, campeão paulista pelo Santos em 2015.
Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Moisés Lucarelli explodiu na segunda etapa. Aos três minutos, Jonas Toró recebeu pela esquerda, arriscou de fora da área e contou com falha do goleiro Luiz Daniel para abrir o placar. Foi o oitavo gol do atacante na competição, igualando-se a Iago Teles, do Londrina, na artilharia da Série C.
Aos 24 minutos, Toró foi derrubado na área por Wallace. Inicialmente, o árbitro Felipe Fernandes de Lima mandou o jogo seguir, mas, após revisão no VAR, assinalou pênalti. Élvis, capitão e ídolo alvinegro, cobrou com perfeição, alto e firme, sem chances de defesa.
O segundo gol desencadeou uma confusão generalizada entre jogadores e comissões técnicas, interrompendo a partida por cerca de dez minutos. O técnico Roger Silva e o zagueiro reserva Vanderley, ambos do Londrina, foram expulsos. Os visitantes ainda tentaram reagir, mas pararam na defesa pontepretana.
Com o apito final, a festa tomou conta do Majestoso. Diante de mais de 14 mil torcedores, a Ponte Preta escreveu um dos capítulos mais importantes de sua história — o da conquista de seu primeiro título nacional.
Fonte: Agência Brasil