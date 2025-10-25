São Paulo - Um jejum de 125 anos chegou ao fim neste sábado (25). Pela primeira vez em sua história, a Associação Atlética Ponte Preta conquistou um título nacional. O feito veio com a vitória por 2 a 0 sobre o Londrina, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), que garantiu à Macaca a taça da Série C do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, torcedores invadiram o gramado para celebrar o momento histórico.

As equipes chegaram ao duelo decisivo em igualdade no placar agregado, após o empate sem gols no jogo de ida, realizado no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR). Com a campanha, Ponte Preta e Londrina asseguraram o acesso à Série B de 2026, ao lado de Náutico e São Bernardo, que completam o grupo de promovidos.

Título nacional da Ponte Preta

Apesar de possuir quatro títulos da Série A2 do Campeonato Paulista — o mais recente em 2023 —, a Ponte ainda não tinha uma conquista além das fronteiras estaduais. O feito tem sabor especial também por superar o rival Guarani, campeão brasileiro em 1978 e que, ao contrário da Macaca, permanecerá na Série C. Curiosamente, foi a própria Ponte quem impediu o acesso do Bugre, ao vencê-lo por 2 a 0 na última rodada da segunda fase.

A taça chega em meio a um período conturbado para o clube campineiro, que enfrenta dificuldades financeiras. Em setembro, após a vitória por 1 a 0 sobre o Brusque — resultado que selou o acesso à Série B —, o volante Lucas Cândido revelou que o elenco enfrentava mais de três meses de salários atrasados.

Redenção e Artilharia

O título também representa a redenção do técnico Marcelo Fernandes, que assumiu a equipe na reta final da primeira fase, poucos dias após ser demitido do Guarani. Sob seu comando, a Ponte somou cinco vitórias, três empates e duas derrotas em dez partidas. Foi o segundo título da carreira do treinador, campeão paulista pelo Santos em 2015.