Aos 65 anos, Altamiro Rodrigues conclui corrida de 500 km de Cascavel a Curitiba

Cascavel - O corredor de rua Altamiro Rodrigues, de 64 anos, concluiu no fim de semana o desafio de percorrer a distância entre Cascavel e Curitiba, um trajeto de aproximadamente 500 quilômetros.

Ele saiu de Cascavel no dia 9 de agosto, quando partiu do Trevo Cataratas, rumo a capital paranaense. Diariamente ele percoria cerca de 22 quilômetros e fazia pausas nos municípios para descansar. No dia seguinte, retornava de onde parou.

A reportagem do O Paraná acompanhou alguns passos importantes do projeto, bem como o andamento do desafio.