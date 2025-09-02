Aos 65 anos, Altamiro Rodrigues conclui corrida de 500 km de Cascavel a Curitiba

Cascavel - O corredor de rua Altamiro Rodrigues, de 64 anos, concluiu no fim de semana o desafio de percorrer a distância entre Cascavel e Curitiba, um trajeto de aproximadamente 500 quilômetros.
Ele saiu de Cascavel no dia 9 de agosto, quando partiu do Trevo Cataratas, rumo a capital paranaense. Diariamente ele percoria cerca de 22 quilômetros e fazia pausas nos municípios para descansar. No dia seguinte, retornava de onde parou.
A reportagem do O Paraná acompanhou alguns passos importantes do projeto, bem como o andamento do desafio.
A chegada aconteceu no Parque Barigui, onde ele foi recepcionado com festa por familiares, amigos e apoiadores que acompanharam de perto cada etapa dessa jornada.
Trajetória
Altamiro, que começou a correr ainda jovem e já participou de diversas provas de rua, decidiu encarar esse desafio como uma forma de mostrar que determinação, preparo e disciplina podem superar barreiras físicas e mentais.
Ao longo do percurso, ele enfrentou variações climáticas, trechos de serra e longas horas de corrida diária, sempre contando com uma equipe de apoio para garantir segurança e hidratação.
Com essa conquista, o atleta amador reforça sua trajetória inspiradora no esporte, tornando-se um exemplo de superação e dedicação para toda a comunidade de corredores, provando também que a idade não limita ninguém, quando há foco e determinação.