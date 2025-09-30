Ana Guaita é medalha de bronze no Pan-Americano de Beach Tennis

São Paulo - A atleta de Cascavel, Ana Guaita, voltou com uma medalha de bronze em sua estreia no campeonato Pan-Americano de Beach Tennis, disputado neste fim-de-semana em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e que reuniu mais de 300 participantes de 18 países.
Representando a Seleção Brasileira na categoria dupla feminina até 16 anos, Guaita conseguiu um ótimo desempenho durante a competição, conquistando 4 vitórias em 5 partidas. Ao lado de Natalia Buonincoutro, a dupla brasileira acabou perdendo na semifinal para as compatriotas Sophia Fiedler e Viviane Kobo, mas venceram a disputa do bronze contra a Venezuela em 2 sets a 0, com parciais de 6×2 6×1.
Ao todo, o Brasil conquistou 43 medalhas, sendo 15 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze, e ficou em primeiro lugar geral do Pan. O desempenho confirmou a hegemonia brasileira nas Américas e fortaleceu ainda mais o papel do país como referência mundial no beach tennis.
Estreante na Seleção, Ana Guaita fez um balanço positivo da participação no torneio.
“Foi uma experiência fantástica. Cada ponto, cada jogo e cada desafio me fizeram crescer ainda mais, tanto dentro, como fora da quadra. Saio do torneio com a certeza de que posso mais, que ainda tenho muito a evoluir e de que cada desafio me aproxima mais dos meus sonhos”, disse a jovem atleta de Cascavel.
O capitão do time juvenil do Brasil, Marcus Ferreira, ressaltou o crescimento da nova geração. “Estamos muito felizes com a evolução dos jovens. Eles competiram de igual para igual com grandes adversários e mostraram maturidade dentro de quadra. Este Pan foi uma experiência incrível e será um marco na trajetória de cada um deles”, comentou Ferreira.
Fonte: Divulgação/Assessoria