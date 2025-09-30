Ana Guaita é medalha de bronze no Pan-Americano de Beach Tennis

São Paulo - A atleta de Cascavel, Ana Guaita, voltou com uma medalha de bronze em sua estreia no campeonato Pan-Americano de Beach Tennis, disputado neste fim-de-semana em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e que reuniu mais de 300 participantes de 18 países.

Representando a Seleção Brasileira na categoria dupla feminina até 16 anos, Guaita conseguiu um ótimo desempenho durante a competição, conquistando 4 vitórias em 5 partidas. Ao lado de Natalia Buonincoutro, a dupla brasileira acabou perdendo na semifinal para as compatriotas Sophia Fiedler e Viviane Kobo, mas venceram a disputa do bronze contra a Venezuela em 2 sets a 0, com parciais de 6×2 6×1.

Ao todo, o Brasil conquistou 43 medalhas, sendo 15 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze, e ficou em primeiro lugar geral do Pan. O desempenho confirmou a hegemonia brasileira nas Américas e fortaleceu ainda mais o papel do país como referência mundial no beach tennis.

Estreante na Seleção, Ana Guaita fez um balanço positivo da participação no torneio.