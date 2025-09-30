Home Esportes

ESPORTE

Ana Guaita é medalha de bronze no Pan-Americano de Beach Tennis

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

São Paulo - A atleta de Cascavel, Ana Guaita, voltou com uma medalha de bronze em sua estreia no campeonato Pan-Americano de Beach Tennis, disputado neste fim-de-semana em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e que reuniu mais de 300 participantes de 18 países.

Representando a Seleção Brasileira na categoria dupla feminina até 16 anos, Guaita conseguiu um ótimo desempenho durante a competição, conquistando 4 vitórias em 5 partidas. Ao lado de Natalia Buonincoutro, a dupla brasileira acabou perdendo na semifinal para as compatriotas Sophia Fiedler e Viviane Kobo, mas venceram a disputa do bronze contra a Venezuela em 2 sets a 0, com parciais de 6×2 6×1.

Ao todo, o Brasil conquistou 43 medalhas, sendo 15 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze, e ficou em primeiro lugar geral do Pan. O desempenho confirmou a hegemonia brasileira nas Américas e fortaleceu ainda mais o papel do país como referência mundial no beach tennis.

Estreante na Seleção, Ana Guaita fez um balanço positivo da participação no torneio.

Notícias Relacionadas

“Foi uma experiência fantástica. Cada ponto, cada jogo e cada desafio me fizeram crescer ainda mais, tanto dentro, como fora da quadra. Saio do torneio com a certeza de que posso mais, que ainda tenho muito a evoluir e de que cada desafio me aproxima mais dos meus sonhos”, disse a jovem atleta de Cascavel.

O capitão do time juvenil do Brasil, Marcus Ferreira, ressaltou o crescimento da nova geração. “Estamos muito felizes com a evolução dos jovens. Eles competiram de igual para igual com grandes adversários e mostraram maturidade dentro de quadra. Este Pan foi uma experiência incrível e será um marco na trajetória de cada um deles”, comentou Ferreira.

Fonte: Divulgação/Assessoria

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos