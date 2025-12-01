Rio de Janeiro - O Flamengo venceu ontem (29), a Libertadores da América contra o Palmeiras, em Lima no Peru, jogando no Estádio Monumental. Com isso o time se consagra o primeiro time brasileiro a se tornar Tetracampeão da competição. Os times são maiores vencedores das principais competições atualmente.

Apesar do primeiro tempo o Flamengo ter sido mais ofensivo, só teve gol no segundo tempo. Em escanteio cobrado por Arrascaeta no segundo tempo, Danilo de cabeceou não deixando chances para o goleiro Carlos Miguel. Na etapa final o Palmeira até foi mais ofensivo, mas terminou derrotado.

O protagonista Danilo se torna o primeiro jogador brasileiro a vencer duas libertadores (Santos 2011) e Flamengo (2025) e duas Champions League pelo Real Madrid (2015/16 e 2016/17). Destaque também para o Técnico Filipe Luís que em menos de um ano como treinador já venceu a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e também podendo vencer o Brasileiro. Arrascaeta e Bruno Henrique também se destacam por se tornarem os jogadores com mais títulos na história do clube com 16 títulos.

2021

Em 2021, Flamengo e Palmeiras protagonizaram também uma final de Libertadores, decidida em final única, que passou a ser decida assim desde 2019 onde o Flamengo venceu o River por 2×1, com dois gols de Gabriel Barbosa, e pelo River Borré.

Entretanto, em 2021 o Palmeiras venceu o jogo após Andreas Pereira escorregar e Dayverson fazer o gol da vitória. O jogo deste ano era tratado como uma “revanche” para o Rubro-Negro, e venceu a equipe paulista por 1×0.

Brasileirão

Se a festa hoje (30), reuniu muitos torcedores flamenguistas para comemorar o Tetracampeonato, na quarta-feira (3), o Flamengo pode levantar a taça do Campeonato Brasileiro onde é o líder com 75 pontos, seguido do Palmeiras com 70 pontos que matematicamente não tem mais chance de alcançar o líder faltando apenas dois jogos para acabar a competição.