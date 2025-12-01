Rio de Janeiro - O Flamengo venceu ontem (29), a Libertadores da América contra o Palmeiras, em Lima no Peru, jogando no Estádio Monumental. Com isso o time se consagra o primeiro time brasileiro a se tornar Tetracampeão da competição. Os times são maiores vencedores das principais competições atualmente.
Apesar do primeiro tempo o Flamengo ter sido mais ofensivo, só teve gol no segundo tempo. Em escanteio cobrado por Arrascaeta no segundo tempo, Danilo de cabeceou não deixando chances para o goleiro Carlos Miguel. Na etapa final o Palmeira até foi mais ofensivo, mas terminou derrotado.
O protagonista Danilo se torna o primeiro jogador brasileiro a vencer duas libertadores (Santos 2011) e Flamengo (2025) e duas Champions League pelo Real Madrid (2015/16 e 2016/17). Destaque também para o Técnico Filipe Luís que em menos de um ano como treinador já venceu a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e também podendo vencer o Brasileiro. Arrascaeta e Bruno Henrique também se destacam por se tornarem os jogadores com mais títulos na história do clube com 16 títulos.
2021
Em 2021, Flamengo e Palmeiras protagonizaram também uma final de Libertadores, decidida em final única, que passou a ser decida assim desde 2019 onde o Flamengo venceu o River por 2×1, com dois gols de Gabriel Barbosa, e pelo River Borré.
Entretanto, em 2021 o Palmeiras venceu o jogo após Andreas Pereira escorregar e Dayverson fazer o gol da vitória. O jogo deste ano era tratado como uma “revanche” para o Rubro-Negro, e venceu a equipe paulista por 1×0.
Brasileirão
Se a festa hoje (30), reuniu muitos torcedores flamenguistas para comemorar o Tetracampeonato, na quarta-feira (3), o Flamengo pode levantar a taça do Campeonato Brasileiro onde é o líder com 75 pontos, seguido do Palmeiras com 70 pontos que matematicamente não tem mais chance de alcançar o líder faltando apenas dois jogos para acabar a competição.
No Maracanã, o Fla recebe o Ceará, ás 21h30. Já o Palmeiras encara o Galo fora de casa no mesmo horário.
Rodada 36
Os resultados da 36° rodada do Brasileiro 2025 ficou assim: Na sexta-feira (28), o Juventude empatou em 1×1 com o Bahia, enquanto o Santos venceu o Sport por 3×0, em casa. E fechando a rodada do dia o Internacional perdeu para o Vasco pelo placar de 5×1 fora de casa.
Apesar da final estar sendo disputada a final da Libertadores ontem, teve rodada. O Vitória venceu o Mirassol por 2×0, Ceará e Cruzeiro ficaram no empate de 1×1.
Hoje (30), o Corinthians empatou em 2×2 com o Botafogo, o Fortaleza venceu o Galo fechando a rodada.
Lembrando que na terça (25), o Mengo empatou em 1×1 com o Galo enquanto o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 3×2.