Francisco Beltrão e Paraná - Depois de quase seis meses de disputas, a Liga Futsal abre a fase dos play-offs nesta sexta-feira. A partir de agora, os 16 melhores times buscam uma vaga nas quartas de final. O Cascavel Futsal ficou no meio da tabela entre os classificados e fará os duelos com o Marreco, com a primeira partida nesta sexta-feira, às 20h30, no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão. O jogo da volta está marcado para o sábado da próxima semana, dia 18. Os dois times também farão a disputa do play-off no Campeonato Paranaense, mas somente a partir do dia 22.



Para a partida de ida, o técnico Deividy Hadson não poderá contar com o pivô Vitinho, que segue em recuperação de uma lesão na coxa. Outro desfalque é o ala Russo, que cumpre suspensão após receber o quinto cartão amarelo na última rodada da fase classificatória, diante do Blumenau.



“Temos que estar atentos a tudo. É um confronto difícil para os dois times, já que se trata de um clássico e qualquer resultado será normal, diferente dos demais jogos que podem ter surpresas. Estamos prontos para enfrentar um grande adversário!”, afirmou o técnico Deividy Hadson.