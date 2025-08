Abertas inscrições para a 2ª Corrida da Solidariedade em Cascavel

Cascavel - A 2ª Corrida da Solidariedade, que será realizada em Cascavel no dia 22/11, está com inscrições abertas. O evento esportivo tem caráter totalmente beneficente, sendo a renda revertida para projetos sociais que transformam a vida de pessoas em vulnerabilidade social.

A corrida de 06 quilômetros e a caminhada de 03 quilômetros têm como ponto de partida a Praça do Maçom (no início da Av. Piquiri, esquina com as ruas Mato Grosso e Tiradentes). Ambas as provas serão noturnas, com largada às 19h. A inscrição dá direito ao kit contendo camiseta, número de peito, chip e medalha.

Inscrições

De 01/08 a 30/09, a inscrição terá o valor de R$ 80,00 (Oitenta reais) + taxa do Site. O último lote abre em 01/10, até 15/11, com valor de R$ 90,00 (Noventa reais) + taxa do Site.

Grupos de Corrida (acima de 10 inscrições conjunta) não pagarão taxa do site, desde que sejam feitas as inscrições via planilha via Whatsapp (45) 98408-4828 com Sandra ou (45) 99820-0011 com Elisson.