A base vem forte: atletas da casa integram elenco adulto do Stein Cascavel Futsal

Cascavel - O trabalho do Stein Cascavel Futsal se destaca no cenário nacional e internacional pelos profissionais, atletas e projetos que, juntos, refletem em grandes resultados dentro e fora de quadra. Uma das apostas do clube, desde sua fundação, são as categorias de base, gerando oportunidades para que jovens jogadoras possam aprender, se especializar e se tornar profissionais do esporte.

Valorizando a categoria, o time promoveu atletas destaques da base para compor o grupo profissional nesta temporada. Entre elas estão Anna Júlia, Dani Cunha, Mariah e Madu, jovens que já vestiam a camisa azul e branca e agora compõem a equipe adulta de 2026.

Anna Júlia: a melhor fixa da Série Prata

Anna Júlia dos Reis Oliveira tem 19 anos e veste a camisa do Stein há um ano. Natural de Colinas do Tocantins, já praticava o esporte em seu estado natal, em um projeto que fez parte da sua formação.

Ao receber o convite para integrar o time profissional, a atleta comemorou: “É motivo de felicidade e gratidão saber que estou no caminho certo, pois há muito tempo eu já acompanhava o Stein e sonhava em estar dentro do clube, jogar profissionalmente em alto rendimento. Hoje, olho para trás e vejo o quanto o processo foi leve e, ao mesmo tempo, desafiador para chegar a esse grande clube. Por fim, quero continuar aprendendo e evoluindo dentro e fora de quadra com esses excelentes profissionais”, afirma a jogadora.

Madu: goleira destaque

A paulistana Maria Eduarda Medeiros Ferreira é uma das atletas mais jovens a chegar ao elenco profissional. Com 17 anos, a goleira fará sua segunda temporada no Stein, após um ano defendendo o Sub-17 do clube.

Estar no time adulto é sinônimo de ainda mais dedicação para a atleta. “É resultado de muito trabalho e entrega, mas também serve de motivação. Espero que seja uma temporada de muitas conquistas, mas principalmente de muita evolução. Que possamos nos unir como grupo e ter um dia a dia de muito aprendizado”, afirma Madu.