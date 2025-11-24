Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove o 1º Open Cascavel de Duplas, um torneio de tênis para os apaixonados pelo esporte. A competição acontecerá de 8 a 14 de dezembro, no Complexo Esportivo Ciro Nardi.

As inscrições estão abertas até o dia 1º de dezembro e podem ser feitas na Secretaria de Esporte e Lazer, localizada no Ciro Nardi, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. No momento da inscrição, cada dupla deve entregar uma cesta básica, que será doada ao Provopar.

Categorias e Público

O campeonato contará com categorias do 1º ao 4º Masculino e do 1º ao 3º Feminino, e a entrada para o público será gratuita.