São Paulo - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), afirmou que a recente melhora nos índices de aprovação do presidente Lula (PT) tende a ser passageira. Segundo ele, a recuperação da imagem do governo federal está relacionada à postura adotada na disputa comercial com os Estados Unidos sobre as tarifas aplicadas a produtos brasileiros.

“Essa defesa do Brasil e do empresário nacional faz o governo ganhar protagonismo. Eu concordo com isso, é natural que a popularidade suba em momentos assim”, declarou Ratinho Junior em entrevista coletiva durante o leilão de concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá, realizado na sede da B3, em São Paulo.

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada em 8 de outubro, a aprovação e a desaprovação de Lula empataram dentro da margem de erro — algo que não ocorria desde janeiro de 2025. O levantamento, feito entre 2 e 5 de outubro, apontou 49% de desaprovação e 48% de aprovação ao governo petista.

Ratinho, que possui 85% de aprovação entre os paranaenses segundo a Paraná Pesquisas, comparou as oscilações políticas a uma metáfora conhecida. “A política é como a nuvem: em um momento está de um jeito, e logo muda. Isso é natural”, disse.