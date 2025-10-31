Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Sexta-feira te traz sossego, mas cuidado com fofocas e boatos. Escute seu sexto sentido no trabalho e atenha-se aos detalhes. No amor, investigue antes de investir e evite tópicos polêmicos com o parceiro. Mantenha o foco e a tranquilidade!

Cor: CINZA Palpite: 38, 56, 09

Touro

Sextou! Mas tenha cuidado com amizade e dinheiro hoje. Use sua habilidade para lidar com os outros no trabalho e não baixe a guarda. À noite, o astral melhora: ideal para curtir com amigos. E se procura por amor, um amigo pode despertar seu interesse.

Cor: GOIABA Palpite: 28, 39, 55

Gêmeos

A Lua Crescente em Peixes traz sua ambição à tona! Destaque-se no trabalho com foco nas tarefas diárias, mas tome cuidado com teimosia. A tarde pode trazer críticas em relacionamentos, mas relaxe, a noite promete boas oportunidades na conquista amorosa.

Cor: AZUL Palpite: 47, 11, 16

Câncer

Hoje requer atenção redobrada em suas obrigações, cuidado para não se distrair. Mesmo com um lado aventureiro em destaque, fique ligado nos detalhes do trabalho. À noite, o romance fica mais leve e a atração por alguém descolado pode surgir. Avante e presta atenção!

Cor: VERDE Palpite: 26, 24, 08

Leão

Hoje a sensibilidade está em alta, mas fuja das tretas entre amizades e amores para manter a paz! Foque no trabalho e confie no seu sexto sentido. À noite, a paixão esquenta e o clima melhora. Na paquera, seu jeito sedutor fará toda diferença.

Cor: PRETO Palpite: 04, 41, 40

Virgem

Concentre-se nos relacionamentos hoje! Evite solidão e exercite a diplomacia, especialmente no trabalho. Deixe o passado onde ele pertence para evitar conflitos. À noite, experimente o romance e a paixão, mas fuja do ciúme exagerado. Lembre-se: sem pressão!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 44, 15, 50