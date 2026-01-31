Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

O mês se encerra com energia positiva, ampliando seus ganhos e trazendo prosperidade nas finanças. A harmonia familiar fica em alta, tornando o ambiente aconchegante. No amor, os laços se fortalecem, mas a timidez pode aparecer à noite. Aproveite o dia para se conectar.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 45, 27, 47

Touro

Hoje seu encanto e comunicação ficam em alta, abrindo portas no trabalho e na vida pessoal. Aproveite para ampliar seus contatos. No amor, uma paixão mais madura pode despertar seu interesse, tornando a noite especial para investir no seu sonho romântico.

Cor: AMARELO Palpite: 50, 59, 23

Gêmeos

Hoje, o universo favorece seu trabalho e finanças, trazendo oportunidades para fechar janeiro com saldo positivo. Mantenha sigilo sobre seus ganhos. No amor, sua simpatia fica em alta para conquistar quem deseja, promovendo harmonia e paz no relacionamento.

Cor: CREME Palpite: 53, 41, 60

Câncer

Hoje é dia de sucesso e prosperidade, com energias favoráveis para conquistar metas e fortalecer relacionamentos. A sorte aumenta, especialmente na paixão, e emoções intensas podem surgir na paquera ou com quem já é especial. Aproveite para avançar nos seus sonhos.

Cor: PRETO Palpite: 31, 14, 33

Leão

Aproveite o dia para fazer boas negociações e levar vantagem nas compras, graças à influência positiva da Lua, Urano e Saturno. No trabalho, seja discreto e focado para conquistar reconhecimento. No amor, libere sua paixão e mostre o que deseja, potencializando o romance.

Cor: ROSA Palpite: 60, 14, 40

Virgem

Hoje é dia de sucesso e realizações! Seus objetivos ganham força, com apoio de terceiros e proteção nas finanças. Energia em alta favorece mudanças. Uma viagem ou passeio pode acontecer, e quem está solteiro tem chance de encontrar alguém especial. Aproveite!

Cor: SALMÃO Palpite: 34, 09, 16