Horóscopo do dia 30 de maio

ÁRIES

A dica é pegar mais leve, bebê! Controle sua impulsividade ariana para lidar com bagacinhas que podem surgir. Convém botar um freio na sua impaciência e mostrar diplomacia em seus contatos. No amor, nada de climão – vire a página! Cor: VIOLETA Palpites: 17, 06, 08

TOURO

Convém maneirar no ritmo e cuidar mais da saúde. Se pensa em fazer mudanças no visual, talvez seja melhor marcar para outro dia. Os astros também recomendam se organizar no trabalho e melhorar a comunicação. No amor, evite forçar a barra, ok? Cor: MAGENTA Palpites: 34, 18, 36

GÊMEOS

Fim de mês e você tá na maior ansiedade por coisa boa? Já adianto que é melhor baixar a bola, pois instabilidades podem aparecer, inclusive nas finanças. No trabalho, faça a sua parte. No amor, não seja controladora. Cor: GOIABA Palpites: 12, 30, 55

CÂNCER

Não vai ter muita molezinha, e o trabalho pode exigir uma cota extra de empenho. Bagacinhas também podem rolar no convívio familiar, mas se não levar tudo para o lado pessoal, as coisas melhoram. No amor, não deixe as carências falarem mais alto. Cor: PRETO Palpites: 11, 29, 54

LEÃO

Vai precisar de um bom jogo de cintura para não escorregar em cascas de banana. Fofocas e intrigas podem minar a harmonia em seus contatos, seja no trabalho, seja na vida pessoal: a dica é falar apenas o necessário. No amor, evite forçar a barra. Cor: ROXO Palpites: 36, 30, 54

VIRGEM

Maio termina com trombadas astrais, e terá que explorar sua disciplina. Tenha cautela com dinheiro, e atenção para não misturar interesses pessoais com grana. No trabalho, cumpra suas tarefas sem esperar dos outros. Altos e baixos rondam o amor. Cor: LILÁS Palpites: 32, 23, 22

LIBRA

Abra o olhão, librinha, pois instabilidades marcam presença, e será preciso esperteza para ninguém te passar a perna. Se pensa em fazer alguma mudança na aparência, é melhor adiar. O dia também pode reservar desafios no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 33, 14, 60

ESCORPIÃO

Tenha calma na alma, bebê! Tenha atenção extra com a saúde e o bem-estar. No trabalho, faça apenas o que já está combinado. Nas finanças, procure controlar bem o orçamento. O amor pode ser alvo de instabilidades. Cor: PINK Palpites: 59, 51, 60

SAGITÁRIO

A paciência será sua maior aliada, cristalzinho! Nem tudo pode sair como quer, principalmente no trabalho e relações. Convém diminuir as expectativas para não se irritar. No amor, maneire na franqueza pra não magoar seu amorzinho. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 11, 16, 07

CAPRICÓRNIO

Instabilidades vão rolar, e a dica é ir devagar com o andor! É hora de pegar mais leve em tudo para lidar com possíveis imprevistos. No período da tarde, o astral dá uma trégua e as coisas devem fluir melhor. No amor, não seja exigente demais. Cor: CINZA Palpites: 24, 33, 26

AQUÁRIO

Nem tudo pode caminhar do jeitinho que você espera, mas com boa vontade, tudo fica bem. O desejo de fazer coisas diferentes tende a aumentar. O astral também pode ficar meia boca no amor, e não convém sonhar alto demais. Cor: VERMELHO Palpites: 43, 36, 18

PEIXES

Convém ficar esperta para não cair em cilada, peixinha! Confie na sua intuição, ainda mais ao lidar com desafios. Também convém dobrar a atenção com interesses financeiros. No amor, tensões seguem, então, reforce a confiança. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 39, 28, 57