Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje é dia de resolver questões do passado. No trabalho, mostre seu talento e dedicação. Para quem busca emprego, invista no currículo. No amor, o momento é perfeito para estreitar laços com o parceiro e aproveitar momentos românticos, reforçando o sentimento de carinho.

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 11, 61, 25

Touro

Hoje é dia de inteligência e criatividade brilharem, favorecendo seus negócios e ganhos, especialmente se atua com vendas ou mídias digitais. Sua energia mental fica elevada e o bem-estar em alta. No amor, uma paixão inesperada pode surgir, aproveite a sintonia.

Cor: AMARELO Palpite: 27, 36, 18

Gêmeos

Hoje a sorte e as oportunidades podem estar ao seu lado, com chances de aumentar seus ganhos. No trabalho, o dia promete estabilidade. No amor, o clima fica tranquilo, mas evite cobranças excessivas e mantenha o equilíbrio emocional para aproveitar melhor o dia.

Cor: ROSA Palpite: 04, 59, 23

Câncer

Hoje é dia de sucesso, Caranguejinha! Com a Lua ao seu lado, você fica radiante e animada. No trabalho, suas habilidades brilham, podendo conquistar promoções e melhorias salariais. No amor, aproveite sua sensualidade para conquistar quem deseja e fortalecer o romance.

Cor: PRETO Palpite: 22, 59, 49

Leão

Aproveite o ritmo lento de hoje para se organizar e cuidar da saúde, alimentação e descanso. No trabalho, calma e paciência trazem resultados. No amor, cuidado com tentações e fortaleça a confiança na relação. O dia pede equilíbrio e atenção aos detalhes.

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 23, 32, 13

Virgem

Hoje é dia de conquistar novas amizades e brilhar nos contatos, com a Lua favorecendo sua sociabilidade. No trabalho, chances de realizar desejos antigos. Para os solteiros, surpresas românticas podem surgir; quem está em relacionamento, viva momentos de cumplicidade.