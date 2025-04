Horóscopo do dia 30 de abril

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Sua habilidade para se expressar e se entender com as pessoas segue em alta. À tarde, fica mais fácil usar o diálogo para atingir seus objetivos. Vênus entra em seu signo à tarde e promete destacar seu lado mais diplomático, além de enviar good vibes para as finanças. Você e o seu amor vão se entender melhor e podem conversar sobre qualquer coisa.

COR: AMARELO PALPITE: “54, 34, 25”

Touro

Ligue suas antenas porque devem surgir boas novas envolvendo dinheiro nesta quarta, especialmente à tarde. Mas será preciso manter os pés no chão ao lidar com dinheiro, porque Vênus passa a infernizar seu signo à tarde. A vida amorosa talvez não traga tantas novidades, mas vale investir na sintonia com quem ama.

COR: PRETO PALPITE: “05, 31, 58”

Gêmeos

Você segue com muita habilidade para se comunicar, então coloque isso em prática no serviço. Fica mais fácil encontrar o apoio de pessoas criativas que estarão dispostas a apoiar e investir em suas ideias. Vênus entra em Áries à tarde e reforça seu lado sonhador. Bom humor e harmonia marcam os momentos a dois.

COR: BRANCO PALPITE: “02, 34, 20”

Câncer

Seu sexto sentido segue em alta nesta quarta e você pode usar isso para encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. E com Vênus turbinando a vida profissional e social a partir de hoje, você conta com ótimas energias para desenvolver projetos nestas áreas. No amor, mostre a sua sensualidade e faça planos para o futuro a dois.

COR: MAGENTA PALPITE: “46, 34, 27”

Leão

Nesta quarta, seu lado sonhador estará a mil por hora e fica mais fácil colocar em prática grandes projetos que ainda estavam só no plano das ideias. No trabalho, você pode usar toda a sua habilidade para convencer os outros a embarcarem em seus planos. Vênus, que entra em Áries à tarde, também anima o contato com pessoas queridas que estão longe. A vida a dois fica mais leve a partir de agora.

COR: LILÁS PALPITE: “51, 23, 60”

Virgem

A vida profissional será o grande destaque desta quarta e as estrelas avisam que devem pintar novidades positivas. Aproveite para focar em contatos importantes, especialmente se envolver dinheiro ou futuros negócios. A entrada de Vênus em Áries nesta tarde favorece mudanças, inclusive em assuntos envolvendo as finanças. A sua sensualidade tem tudo para crescer e será difícil o par resistir ao seu jeito mais envolvente.