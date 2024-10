Horóscopo do dia 29 de outubro

Os boletos estão acumulando? Se depender das energias da Lua, você vai contar com boas chances de encher o bolso! Há chance de ampliar os ganhos através de atividades que pode tocar na folga ou fazendo coisas que sabe. No amor, não deixe o ciúme passar do ponto, valeu? Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 34, 16, 07

Você vai dar um show de comunicação e simpatia em todo tipo de contato, e o sucesso tá garantido nos assuntos pessoais, profissionais e amorosos. Esbanjando gentileza, criatividade e ideias férteis, saberá convencer os outros com facilidade, ainda mais no trabalho. Você vai arrasar no amor! Cor: ROSA Palpites: 04, 42, 60

Assuntos familiares e os interesses domésticos estarão em evidência e tudo indica que você vai dar o seu melhor! No trabalho, é hora de explorar a experiência que acumula para se destacar mais. No amor, a nostalgia e a saudade vão bater forte. Cor: PRETO Palpites: 04, 51, 31

Com a Lua em seu paraíso, seus dons criativos vão brilhar, e você vai colocar a marca do seu talento em tudo o que fizer. Além de brilhar em suas atividades, você também pode tirar a sorte grande em jogos, apostas e rifas. Astral mais leve, descontraído e prazeroso no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 20, 54, 47

Assuntos do cotidiano e trabalho podem se impor, mas você vai ter desenvoltura e criatividade para se destacar nas tarefas. De quebra, a Lua libriana vai realçar seu bom gosto e senso estético, favorecendo os cuidados com a aparência, o corpo e o visual. Boas vibes no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 51, 60, 06

Seu jeito fica mais sociável por obra e graça da Lua, que hoje ingressa em Libra, seu signo oposto e complementar. Além de voltar as atenções para os relacionamentos, você também vai dar mais valor à harmonia e ao equilíbrio. Vibes generosas devem surgir no amor. Cor: AMARELO Palpites: 19, 21, 55

ÁRIES A Lua começa a agir no setor mais positivo do seu Horóscopo, e além de deixar seus talentos turbinados, ela promete mais sorte em seu caminho! Só não convém mergulhar na diversão e abusar nos gastos porque instabilidades vão rondar as finanças. A felicidade vai reinar no amor. Cor: PRETO Palpites: 23, 31, 13 […]

ÁRIES As exigências não serão poucas hoje, e tudo indica que será preciso pulso firme para não perder o controle da situação, ainda mais com dinheiro. Mas Júpiter promete mais sorte e vai levantar o seu astral. No amor, use e abuse da sua seducência! Cor: LILÁS Palpites: 02, 16, 61 TOURO Sextou com vibes […]

A Lua entra em seu signo, e as coisas vão fluir que é uma beleza e com muito mais leveza! Você vai contar com as principais qualidades do seu signo. Com seus talentos tinindo, deve mandar muito bem no trabalho, e terá mil ideias para incrementar seus ganhos. Seu carisma vai brilhar no amor! Cor: PINK Palpites: 32, 42, 33

ESCORPIÃO

O cenário tá mais sussa, mas a Lua começa a agir em seu inferno astral, o que significa que seu lado introvertido pode vir à tona. Interesses que dizem respeito à sua individualidade e intimidade ganham importância, mas as relações pessoais e o amor podem deixar a desejar. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 28, 48, 37

SAGITÁRIO

A Lua muda de cenário e esparrama vibes harmoniosas que vão iluminar sua vida social e suas relações! As amizades vão ocupar papel de destaque e você pode resolver assuntos importantes com o apoio das pessoas que confia. No amor, um clima de companheirismo dá as cartas. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 16, 20, 61

CAPRICÓRNIO

A Lua desembarca no ponto mais alto do seu Horóscopo, e as suas ambições vão ganhar um belo impulso. A meta é melhorar de vida, e você não vai economizar dedicação para alcançar o que vem perseguindo! Nas relações pessoais e amorosas, não deve faltar sintonia e nem harmonia. Cor: BRANCO Palpites: 36, 02, 09

AQUÁRIO

A Lua enaltece sua inteligência e promete boas novas no trabalho, mas dá um incentivo especial para sair da rotina. Não vai faltar incentivo astral para você se envolver com o que te dá prazer, principalmente as coisas diferentonas que o seu signo tanto gosta. Astral blindado no amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 15, 17, 06

PEIXES

A Lua troca de posição no Zodíaco e traz energias transformadoras, e te convida a focar no que realmente importa na sua vida. Você vai reconhecer quem faz diferença na sua vida, e vai dar valor a quem soma contigo. O amor tende a ficar mais intenso e a intimidade será a cereja do bolo. Cor: VERDE Palpites: 32, 31, 59