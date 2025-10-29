Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje é um dia para abraçar sua criatividade e se destacar no trabalho! Sua intuição está forte e sua amizades são seu trunfo. Seus amigos podem ser grandes aliados na paquera. Prepare-se para surpresas no amor, que promete fluir maravilhosamente!

Cor: PRETO Palpite: 24, 51, 32

Touro

Que tal focar no trabalho hoje? Oportunidades para alavancar sua carreira podem aparecer! Mantenha-se ambicioso e intuitivo, mas cuidado com rivalidades. Se está buscando romance, hoje é seu dia. No amor, um clima descontraído toma conta para você aproveitar com seu par.

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 41, 05, 32

Gêmeos

Prepare-se para uma quarta produtiva! Mercúrio e Netuno estão enviando vibrações positivas, então todo o seu esforço será recompensado. Mantenha o foco no trabalho. O romance fica ainda melhor com Mercúrio em Sagitário. Ótimo momento para conversas profundas com seu amor.

Cor: BRANCO Palpite: 50, 60, 05

Câncer

Hoje, mantenha o foco e esteja pronto para os imprevistos. Planos de viagem e contatos externos são beneficiados, e as desavenças amorosas podem facilmente ser resolvidas. Seu charme e sorte estão aflorados, por isso, aproveite para conquistar quem você deseja!

Cor: VERDE-CLARO Palpite: 11, 02, 43

Leão

Trabalhe suas relações no ambiente profissional com a Lua em Aquário. Resolva os conflitos através de boas conversas e charme. O romance está no ar e você brilha na paquera! Mantenha o otimismo e delicie-se nesse astral favorável. Deixe o ciúme de lado.

Cor: AMARELO Palpite: 09, 25, 18

Virgem

Hoje, aproveite o seu lado prático para terminar tarefas ou ajudar alguém. Mantenha o foco para alcançar seus objetivos. Mercúrio favorece a convivência em família, enquanto Marte e Saturno trazem positividade aos relacionamentos. Lembre-se: tudo melhora com um bom papo!

Cor: ROSA Palpite: 59, 32, 23