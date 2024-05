Horóscopo do dia 29 de maio

ÁRIES

Hoje pode ser preciso cortar o supérfluo: coisas, pessoas ou situações que estão apenas te sugando ou deixando você fraco. Tome cuidado com apegos! Saiba desapegar e lidar com suas carências e medos, porque o dia pode ser cheio de situações dúbias e de “pegadinhas”. Saiba ser sincero.

TOURO

Mudanças súbitas e situações novas podem surgir, trazendo um misto de alegria e ansiedade. Tome cuidado com excessos. Saiba também dizer “não” ou colocar limites em pessoas intimidadoras ou invasivas. Tome cuidado para não ser uma pessoa sem limites.

GÊMEOS

Quanto mais conseguir confiar nas pessoas à sua volta, melhor será. Tome cuidado com a dificuldade de confiar ou de fazer amigos. No fim, você pode se sentir isolado ou sozinho. O dia é favorável para ter novas ideias ou fazer planos, então é importante estruturar a sua vida e vislumbrar situações.

CÂNCER

Tome cuidado para não se tornar excessivamente distante, preocupado e egoísta hoje. Você pode, sim, deixar as coisas fluírem e estar um pouco desatento; o desafio vai ser encarar tarefas que exigem certa concentração. Se conseguir tempo, pode aproveitar para descansar, o que será muito benéfico.

LEÃO

Dia de diminuir o impulso. Sua energia pode cair drasticamente, inclusive você pode se sentir indisposto. Saiba relaxar e evitar fadigas. O positivo deste dia é a cooperação que pode vir de amigos ou colegas de trabalho. Tome cuidado para não se isolar demais e acabar sendo agressivo ou arrogante com as pessoas.

VIRGEM

Pode existir uma preguiça mental ou uma raiva latente por tudo que não der certo hoje. Tome cuidado com agressividade ou estados de depressão. Você pode sentir altos e baixos emocionais e ter dificuldade de se harmonizar. Tome cuidado com brigas com pessoas queridas, principalmente no relacionamento afetivo.

LIBRA

Você pode viver este dia sonhando e meio fora da realidade. O positivo é que sua criatividade ou sua inspiração podem estar altas. Você pode ter certa tranquilidade material ou uma busca por mais prosperidade: tenha equilíbrio para não fazer dívidas.

ESCORPIÃO

Tome cuidado com a desorganização e a falta de responsabilidade. Na verdade, você pode acabar negligenciando algumas situações importantes por querer coisas diferentes. Portanto saiba colocar os pés no chão e não se iludir, perdendo-se pelo caminho das horas, porque pode procrastinar e não realizar nada de fato.

SAGITÁRIO

Sua mente pode estar dispersa, mas criativa, porém nada do que pensar pode ser simples ou fácil de executar. Evite atitudes por impulso e meça suas palavras para não magoar as pessoas. Seus desejos podem ser intensos e perigosos, por isso é importante ter autocontrole.

CAPRICÓRNIO

Pode ser um dia de tormentos mentais ou de pessoas que te atormentam, tirando você do sério. Tome cuidado com a dificuldade de concentração, que pode causar estafa. É importante ser flexível e eliminar crenças limitantes e alguns julgamentos familiares. Evite também julgar as pessoas!

AQUÁRIO

Tome cuidado com paixões e apegos, assim como necessidade de estar no controle. Saiba se manter amoroso e motivador das pessoas, não o contrário. Brigas e discussões podem acontecer se você não conquistar sua coragem de avançar por si mesmo e ficar esperando isso dos outros.

PEIXES

Vale a pena ter o pé no chão e buscar seguir sua intuição, adaptando-se às mudanças que surgirem ao longo deste dia sem se irritar. Cuide para não se tornar apegado demais ou ciumento. Você precisa ter consciência das coisas passageiras na vida e não se iludir. O dia favorece o bom humor e a leveza mental.

Mensagem do dia

Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa, caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação.

A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata.

Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir.

Provérbios 25: 9-12