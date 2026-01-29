Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Hoje sua energia fica elevada, trazendo boas notícias financeiras. Cuide da saúde e evite contrariedades que possam aumentar o nervosismo. À noite, paciência na família é fundamental para manter a harmonia, e no amor, aproveite o bom entrosamento.
Cor: AZUL Palpite: 25, 07, 43
Touro
Hoje as finanças estão favorecidas, com boas chances de sucesso no trabalho e ganhos inesperados. Aproveite para focar em suas metas, pois o astral apoia seu crescimento, mas cuidado com conflitos à noite que podem afetar seu relacionamento. Mantenha a calma!
Cor: PRETO Palpite: 26, 53, 42
Gêmeos
Hoje você brilha no trabalho, aproveitando a energia da Lua para destacar suas qualidades. Cuide do seu bem-estar, evitando cansaço à noite. Nos relacionamentos, seu charme fica em destaque, e Vênus protege seu amor mesmo com possíveis confusões ao final do dia.
Cor: VERMELHO Palpite: 46, 10, 48
Câncer
Hoje, o astral exige cuidado e paciência, mas não desista de seus objetivos. Seus esforços podem trazer boas oportunidades financeiras se seguir seu instinto. No amor, seja diplomático e cauteloso com ilusões, mas à noite a Lua ilumina seu charme.
Cor: AMARELO Palpite: 10, 55, 12
Leão
Hoje, evite conflitos no trabalho e tenha prudência nas finanças. Foque em respirar fundo e manter o equilíbrio emocional. Com Mercúrio e Vênus apoiando suas relações, a harmonia se mantém, e o amor permanece protegido mesmo em momentos de tensão.
Cor: LILÁS Palpite: 20, 07, 43
Horóscopo Virgem
Virgem
Hoje, mantenha a calma e use sua diplomacia para evitar conflitos no trabalho, aproveitando o apoio de Mercúrio e Vênus para impulsionar seus ganhos e criatividade. No bem-estar, evite estresse. No amor, cuidado com ilusões e esteja aberto a concessões para manter a harmonia.
Cor: CINZA Palpite: 47, 18, 45
Libra
Hoje é um dia de inovação e boas ideias no trabalho, com potencial para aumentar seus ganhos. Aproveite a manhã para conquistar uma oportunidade de emprego. No amor, o clima está favorável às paqueras e conexões especiais, trazendo alegria e harmonia ao seu coração.
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 51, 44, 15
Escorpião
Hoje, mantenha o equilíbrio e não dê atenção às brigas desnecessárias. Use sua intuição nas finanças e resolva pendências. Na família, o entendimento melhora, enquanto o amor pede que deixe o passado para trás e aproveite seu magnetismo.
Cor: BRANCO Palpite: 32, 51, 41
Sagitário
Hoje você brilha no trabalho e nas finanças, destacando seus talentos e habilidades. Com o apoio de colegas e clientes, mostre seu melhor. No amor, o dia começa cheio de potencial, mas é importante manter a calma para evitar conflitos. Aproveite para fortalecer as relações.
Cor: AMARELO-OURO Palpite: 46, 28, 55
Capricórnio
Hoje, mantenha a perseverança no trabalho mesmo com alguns obstáculos; seu esforço pode transformar o dia. No financeiro, as energias favorecem a prosperidade. No amor, espere momentos de altos e baixos, mas boas surpresas à noite. Cuide da relação e evite interferências externas.
Cor: VIOLETA Palpite: 05, 22, 31
Aquário
Hoje, seu carisma fica em alta, mas cuidado com as finanças: evite gastos desnecessários. Sua criatividade brilha no trabalho, trazendo boas oportunidades. No amor, o clima é de paquera e possíveis conquistas, mas atenção às palavras para evitar conflitos.
Cor: ROSA Palpite: 11, 09, 54
Peixes
Hoje, é importante agir com calma e evitar conflitos com pessoas queridas. O dia pode ser desafiador na rotina, mas sua energia melhora à noite. Use sua intuição para decisões financeiras e controle os gastos. No amor, lembre-se de evitar ilusões e aproveite o momento.
Cor: AZUL Palpite: 30, 12, 48