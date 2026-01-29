Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje sua energia fica elevada, trazendo boas notícias financeiras. Cuide da saúde e evite contrariedades que possam aumentar o nervosismo. À noite, paciência na família é fundamental para manter a harmonia, e no amor, aproveite o bom entrosamento.

Cor: AZUL Palpite: 25, 07, 43

Touro

Hoje as finanças estão favorecidas, com boas chances de sucesso no trabalho e ganhos inesperados. Aproveite para focar em suas metas, pois o astral apoia seu crescimento, mas cuidado com conflitos à noite que podem afetar seu relacionamento. Mantenha a calma!

Cor: PRETO Palpite: 26, 53, 42

Gêmeos

Hoje você brilha no trabalho, aproveitando a energia da Lua para destacar suas qualidades. Cuide do seu bem-estar, evitando cansaço à noite. Nos relacionamentos, seu charme fica em destaque, e Vênus protege seu amor mesmo com possíveis confusões ao final do dia.

Cor: VERMELHO Palpite: 46, 10, 48

Câncer

Hoje, o astral exige cuidado e paciência, mas não desista de seus objetivos. Seus esforços podem trazer boas oportunidades financeiras se seguir seu instinto. No amor, seja diplomático e cauteloso com ilusões, mas à noite a Lua ilumina seu charme.

Cor: AMARELO Palpite: 10, 55, 12

Leão

Hoje, evite conflitos no trabalho e tenha prudência nas finanças. Foque em respirar fundo e manter o equilíbrio emocional. Com Mercúrio e Vênus apoiando suas relações, a harmonia se mantém, e o amor permanece protegido mesmo em momentos de tensão.

Cor: LILÁS Palpite: 20, 07, 43

Horóscopo Virgem

Virgem

Hoje, mantenha a calma e use sua diplomacia para evitar conflitos no trabalho, aproveitando o apoio de Mercúrio e Vênus para impulsionar seus ganhos e criatividade. No bem-estar, evite estresse. No amor, cuidado com ilusões e esteja aberto a concessões para manter a harmonia.

Cor: CINZA Palpite: 47, 18, 45