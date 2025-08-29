Horóscopo do dia 29 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
Você conta com ótimas energias para lidar com dinheiro, inclusive se precisa revisar o orçamento doméstico ou comprar algo para a casa. Talvez tenha que lidar com as tarefas chatas do dia a dia, mas confie no seu taco e siga em frente sem perder o foco! O amor fica mais leve. Cor: VERMELHO Palpites: 03, 28, 21
TOURO
Você segue dando um show na comunicação. Aproveite para compartilhar suas ideias e tirar o máximo proveito disso no trabalho! À tarde, a Lua se muda para Leão e os assuntos familiares podem exigir mais atenção. O diálogo anima as coisas no amor, mas o ciúme pode dar as caras. Cor: AMARELO Palpites: 18, 30, 45
GÊMEOS
O dia começa com energias ótimas pra dar um passo importante nas finanças. Mas vai ser preciso botar as mãos na massa e fazer a sua parte. No final da tarde, a entrada da Lua em Leão deixa o astral mais leve e bem-humorado. O amor conta com as melhores vibes. Cor: AMARELO Palpites: 37, 01, 46
CÂNCER
Com criatividade e simpatia, fica fácil dar um chega pra lá na rotina, finalizar as tarefas que estavam pendentes e fechar a semana com tudo em ordem. Pra melhorar, você conta com a proteção da Lua pra conquistar uma grana extra. O amor segue firme, só não exagere no ciúme, ok? Cor: AZUL-CLARO Palpites: 41, 15, 60
LEÃO
Tá sonhando em ficar no seu canto e curtindo o sossego que merece? Melhor adiar um pouco e focar primeiro nas tarefas. A sua intuição fica turbinada, e você pode descobrir quem merece sua confiança e quem não merece também. O céu protege o amor. Cor: PRETO Palpites: 29, 09, 02
VIRGEM
As amizades seguem em destaque nesta sexta, e os astros prometem um astral descontraído nos contatos com o pessoal. Mas vale adiantar as tarefas porque, no final da tarde, a Lua passa a infernizar o seu astral. No amor conta com boas vibes. Cor: CINZA Palpites: 26, 06, 15
LIBRA
Sua atenção segue na vida profissional. Aproveite para cuidar das tarefas que ficaram pra trás, dar aquele gás e atualizar seus planos. A Lua entra em Leão no final da tarde, e aí, vai sobrar disposição para sair com os amigos, espairecer e curtir! No amor, confie no seu charme! Cor: AMARELO-OURO Palpites: 10, 12, 55
ESCORPIÃO
Você tá com energia para ir atrás dos seus interesses! Viagens e estudos contam com excelentes energias. No final da tarde, há chance de ter uma vitória importante no trabalho. O amor recebe boas vibes. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 04, 42, 59
SAGITÁRIO
O dia tem tudo para ser agitado! O astral é bom para fazer alguns ajustes em casa e arrumar o seu canto para deixar tudo do seu jeito. No trabalho, ligue suas antenas para aproveitar ao máximo as oportunidades que devem cruzar seu caminho. Energias mais que positivas no amor! Cor: BRANCO Palpites: 16, 47, 61
CAPRICÓRNIO
Seu lado diplomático segue em alta. O astral será perfeito para conhecer gente nova, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais. A boa notícia é que seu lado competitivo aflora, e aumenta suas chances de sucesso! No amor, a paixão promete elevar a temperatura. Cor: MAGENTA Palpites: 57, 36, 48
AQUÁRIO
Seu foco vai se voltar totalmente para o trabalho nesta sexta, e há chance de conseguir uma grana extra. A saúde pode se beneficiar de algumas mudanças no seu estilo de vida, mesmo que elas pareçam pequenas no começo. O amor conta com a proteção da Lua. Cor: ROSA Palpites: 22, 04, 14
PEIXES
Você segue esbanjando animação e carisma! Tire proveito do bom relacionamento com as pessoas para manter um astral mais leve. Mas a entrada da Lua em Leão no final da tarde deixa os assuntos de rotina em destaque, assim como os cuidados com o corpo. No amor, dê um chega pra lá na rotina. Cor: PINK Palpites: 33, 24, 15