Horóscopo do dia 29 de agosto

ÁRIES

Você conta com ótimas energias para lidar com dinheiro, inclusive se precisa revisar o orçamento doméstico ou comprar algo para a casa. Talvez tenha que lidar com as tarefas chatas do dia a dia, mas confie no seu taco e siga em frente sem perder o foco! O amor fica mais leve. Cor: VERMELHO Palpites: 03, 28, 21

TOURO

Você segue dando um show na comunicação. Aproveite para compartilhar suas ideias e tirar o máximo proveito disso no trabalho! À tarde, a Lua se muda para Leão e os assuntos familiares podem exigir mais atenção. O diálogo anima as coisas no amor, mas o ciúme pode dar as caras. Cor: AMARELO Palpites: 18, 30, 45

GÊMEOS

O dia começa com energias ótimas pra dar um passo importante nas finanças. Mas vai ser preciso botar as mãos na massa e fazer a sua parte. No final da tarde, a entrada da Lua em Leão deixa o astral mais leve e bem-humorado. O amor conta com as melhores vibes. Cor: AMARELO Palpites: 37, 01, 46

CÂNCER

Com criatividade e simpatia, fica fácil dar um chega pra lá na rotina, finalizar as tarefas que estavam pendentes e fechar a semana com tudo em ordem. Pra melhorar, você conta com a proteção da Lua pra conquistar uma grana extra. O amor segue firme, só não exagere no ciúme, ok? Cor: AZUL-CLARO Palpites: 41, 15, 60

LEÃO

Tá sonhando em ficar no seu canto e curtindo o sossego que merece? Melhor adiar um pouco e focar primeiro nas tarefas. A sua intuição fica turbinada, e você pode descobrir quem merece sua confiança e quem não merece também. O céu protege o amor. Cor: PRETO Palpites: 29, 09, 02

VIRGEM

As amizades seguem em destaque nesta sexta, e os astros prometem um astral descontraído nos contatos com o pessoal. Mas vale adiantar as tarefas porque, no final da tarde, a Lua passa a infernizar o seu astral. No amor conta com boas vibes. Cor: CINZA Palpites: 26, 06, 15