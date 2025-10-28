Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

As estrelas favorecem seu foco no trabalho hoje! A tarde pode trazer oportunidades profissionais, mas mantenha seus planos em segredo por enquanto. Seu desejo de avançar no amor se fortalece e um charme extra pode atrair um novo romance. Voar alto é o lema do dia.

Cor: PRETO Palpite: 45, 19, 16

Touro

Prepare-se para uma terça-feira com novidades à vista! É um excelente dia para iniciar um curso ou embarcar numa viagem. À noite, relaxe ao ar livre ou encontre amigos para elevar seu astral. Seu bom humor atrairá amor, até mesmo à distância. Aproveite o dia!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 15, 04, 33

Gêmeos

Dia cheio de imprevistos, mas lembre-se que sua habilidade para se ajustar pode trazer resultados melhores que o esperado. Mantenha-se aberto a novos começos, a Lua Nova favorece resoluções. Na vida amorosa, prepare-se para seduzir e viver momentos íntimos cheios de química.

Cor: ROSA Palpite: 20, 02, 09

Câncer

Hoje é um dia para fortalecer parcerias e valorizar suas relações pessoais. Aproveite o contato com pessoas próximas. Surpresas podem vir de onde menos se espera! No amor, seja sonhador: novos relacionamentos têm boas chances e a vida a dois será leve e romântica.

Cor: CEREJA Palpite: 25, 52, 34

Leão

Hoje, confie no poder das estrelas! Um pouco de esforço extra pode trazer resultados

mais rápidos do que você imagina. Priorize seu bem-estar. Se está solteiro, considere dar uma chance a alguém próximo! Os romances podem estar meio mornos, mas não se preocupe.

Cor: MAGENTA Palpite: 57, 18, 27

Virgem

Desfrute da Lua Nova para interagir com colegas e fazer novos contatos. Invista em parcerias profissionais e pessoais, confiando na sorte. Prepare-se para brilhar no amor: carisma e bom papo para seduzir e diversão garantida a dois. Aproveite o romantismo do dia!