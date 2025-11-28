Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje o dia exige calma e paciência, com obstáculos potenciais no caminho. Concentre-se em resolver um problema de cada vez. No trabalho, sua perseverança será recompensada. No amor, deixe de lado a seriedade e divirta-se! É sempre bom manter a calma na alma.

Cor: CINZA Palpite: 02, 11, 29

Touro

Hoje, lute pelos seus objetivos e esteja pronto para desafios inesperados. Um olhar cauteloso sobre finanças é essencial para evitar gastos excessivos. Saturno favorece a vida social, prepare-se para atrair olhares e convites para sair. No amor, a conexão é forte e estável.

Cor: AMARELO Palpite: 54, 30, 57

Gêmeos

Atenção extra com as finanças e o amor! Saturno está aqui para te dar a perseverança necessária para enfrentar desafios. Concentre-se, aja com calma e tudo vai ficar bem. No amor, evite pressões e deixe as coisas fluírem naturalmente. Mantenha-se positivo y sextou!

Cor: AMARELO Palpite: 50, 44, 60

Câncer

Inicie o dia cuidando da sua saúde e evitando excessos. Prepare-se para um dia produtivo no trabalho e não se preocupe se os planos de viagem encontrarem obstáculos iniciais. No amor, alguns ajustes podem ser necessários, mas a sintonia com o seu par aumentará com o tempo.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 44, 23, 35

Leão

Ligue o radar, o dia pede cautela com os gastos! Evite caprichos que gerem dívidas futuras. No trabalho, concentre-se, o período da tarde promete! Amor? Altos e baixos à vista, entretanto, seu poder de atração está em alta. Mantenha a calma e aproveite a vibração do dia.

Cor: MAGENTA Palpite: 25, 52, 34

Virgem

Hoje pode pedir cautela e paciência, especialmente nas relações trabalho e convívio. Apesar das responsabilidades domésticas, sua disciplina e perseverança vão te ajudar. Mas fique de olho na vibe amorosa, pois obstáculos podem surgir, não se preocupe, Saturno está de seu lado para blindar seu romance!

Cor: PRETO Palpite: 22, 42, 40