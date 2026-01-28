Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Hoje é dia de destaque e boas novidades! Sua comunicação atrai novas amizades e ajuda no trabalho, com ideias criativas e sucesso nos negócios. Cuidados estéticos trazem bem- estar. No amor, um encontro inesperado pode despertar paixão à primeira vista. Aproveite!
Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 23, 06, 42
Touro
Hoje é um dia de energia positiva e conquistas! Seus talentos brilham no trabalho e sua gestão financeira garante boas recompensas. Capriche no visual e eleve sua autoestima. No amor, seu charme está em evidência, atraindo paquera e boas vibrações para o coração.
Cor: LARANJA Palpite: 19, 21, 28
Gêmeos
Hoje, a Lua em seu signo traz energia e prosperidade, favorecendo ganhos e novas experiências. Aproveite para ampliar seus horizontes, fazer mudanças no visual e inovar. No amor, contatos à distância ficam fortalecidos, trazendo harmonia e boas descobertas. Dia ideal para crescimento e conexão.
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 42, 15, 06
Câncer
Hoje, as boas vibrações favorecem suas finanças, ajudando a identificar boas oportunidades de investimento. No trabalho, sua concentração fica afiada, ideal para encarar tarefas difíceis com disposição. No amor, sua sensualidade fica em destaque, despertando paixões intensas.
Cor: ROSA Palpite: 47, 38, 07
Leão
Hoje a Lua favorece sua sociabilidade, fazendo você brilhar e atrair novas amizades. No trabalho, seu talento de liderança se destaca, especialmente em grupos e parcerias importantes. No amor, sonhos podem se realizar, com possibilidades de novos encontros.
Cor: CREME Palpite: 32, 15, 23
Virgem
Hoje seu talento no trabalho brilha e pode impulsionar sua carreira e salário, além de abrir portas para novas oportunidades. Cuide bem da sua saúde. No amor, seja ousado e aproveite chances de conquistar quem deseja. Aproveite o dia para crescer e se apaixonar!
Cor: PRETO Palpite: 59, 04, 60
Libra
Hoje é o dia ideal para renovar rotinas, aumentar sua confiança e explorar novos caminhos no trabalho, aprendendo com facilidade. A sorte está ao seu lado para alcançar objetivos amorosos e profissionais. Aproveite para conquistar o que deseja e fortalecer seus relacionamentos.
Cor: GOIABA Palpite: 37, 10, 28
Escorpião
Hoje é um ótimo dia para investir e alcançar recompensas financeiras, especialmente envolvendo a família. No trabalho, sua expertise em pesquisas brilha. No amor, sua sensualidade fica em alta, atraindo paixões novas. Aproveite o momento para avançar e conquistar!
Cor: LILÁS Palpite: 23, 08, 53
Sagitário
Dia de energia positiva nos seus contatos e relacionamentos, Sagita, com a Lua favorecendo sua comunicação e brilho. No trabalho, seu carisma e persuasão ficam em alta, trazendo sucesso em parcerias e ganhos. No amor, é o momento ideal para se declarar e conquistar.
Cor: MARROM Palpite: 24, 51, 53
Capricórnio
Hoje seu foco fica no trabalho e nas finanças, com boas oportunidades para quem busca emprego ou quer ampliar seus ganhos. Cuide da saúde, investindo no seu bem-estar. O amor traz uma novidade promissora, tornando o dia cheio de possibilidades e estabilidade.
Cor: VIOLETA Palpite: 09, 39, 36
Aquário
Hoje seu dia promete muita sorte e sucesso, com oportunidades de ganhar na loteria e destaque no trabalho. Aproveite para socializar, mostrar seus talentos e desfrutar de momentos especiais no amor, principalmente a partir da tarde, quando sua charme fica em alta.
Cor: BEGE Palpite: 50, 08, 60
Peixes
Hoje é um dia perfeito para cuidar do seu lar e fortalecer os laços familiares No trabalho, o período favorece tarefas em home office. No amor, há uma tendência a revisitar alguém do passado. Mantenha o coração aberto às conexões duradouras.
Cor: PINK Palpite: 22, 15, 60