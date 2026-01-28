Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje é dia de destaque e boas novidades! Sua comunicação atrai novas amizades e ajuda no trabalho, com ideias criativas e sucesso nos negócios. Cuidados estéticos trazem bem- estar. No amor, um encontro inesperado pode despertar paixão à primeira vista. Aproveite!

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 23, 06, 42

Touro

Hoje é um dia de energia positiva e conquistas! Seus talentos brilham no trabalho e sua gestão financeira garante boas recompensas. Capriche no visual e eleve sua autoestima. No amor, seu charme está em evidência, atraindo paquera e boas vibrações para o coração.

Cor: LARANJA Palpite: 19, 21, 28

Gêmeos

Hoje, a Lua em seu signo traz energia e prosperidade, favorecendo ganhos e novas experiências. Aproveite para ampliar seus horizontes, fazer mudanças no visual e inovar. No amor, contatos à distância ficam fortalecidos, trazendo harmonia e boas descobertas. Dia ideal para crescimento e conexão.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 42, 15, 06

Câncer

Hoje, as boas vibrações favorecem suas finanças, ajudando a identificar boas oportunidades de investimento. No trabalho, sua concentração fica afiada, ideal para encarar tarefas difíceis com disposição. No amor, sua sensualidade fica em destaque, despertando paixões intensas.

Cor: ROSA Palpite: 47, 38, 07

Leão

Hoje a Lua favorece sua sociabilidade, fazendo você brilhar e atrair novas amizades. No trabalho, seu talento de liderança se destaca, especialmente em grupos e parcerias importantes. No amor, sonhos podem se realizar, com possibilidades de novos encontros.

Cor: CREME Palpite: 32, 15, 23

Virgem

Hoje seu talento no trabalho brilha e pode impulsionar sua carreira e salário, além de abrir portas para novas oportunidades. Cuide bem da sua saúde. No amor, seja ousado e aproveite chances de conquistar quem deseja. Aproveite o dia para crescer e se apaixonar!

Cor: PRETO Palpite: 59, 04, 60