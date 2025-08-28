Horóscopo do dia 28 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Assuntos familiares podem concentrar a sua atenção. Tente equilibrar o serviço com as tarefas e obrigações em casa! A praticidade e o realismo para lidar com o que vier pela frente serão o seu trunfo para encher o bolso. Vênus envia energias maravilhosas para o amor. Cor: PINK Palpites: 32, 15, 33

TOURO

Sua habilidade de comunicação segue a mil, o que pode ajudar na hora de finalizar qualquer tarefa pendente no trabalho. Mas, à tarde, a entrada de Vênus em Libra coloca assuntos profissionais em destaque e avisa que não deve faltar serviço pela frente. O amor fica mais agitado. Cor: VIOLETA Palpites: 26, 06, 17

GÊMEOS

Você vai dar um show na hora de lidar com dinheiro, e pode encontrar novas oportunidades lucrativas se seguir seus instintos! E a entrada de Vênus em seu paraíso astral tem tudo para dar aquele brilho novo nos seus projetos. O ciúme segue em alta no amor, mas seu charme também se destaca. Cor: ROSA Palpites: 11, 18, 20

CÂNCER

Vênus destaca assuntos familiares ou ligados ao lar, e isso pode ser positivo na vida profissional também! Mudanças no lar contam com as melhores energias, e pode até fazer mudanças importantes mais tarde. O amor promete fortes emoções, mas vale diminuir o ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 36, 21, 48

LEÃO

Com a Lua ainda infernizando o seu astral, você vai sonhar com paz. Agir nos bastidores pode ser uma boa pedida para dar conta do que precisa fazer. Mas Vênus entra em cena e ativa seu lado comunicativo, melhorando a interação com clientes, colegas e amigos! O astral fica leve no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 48, 12, 03

VIRGEM