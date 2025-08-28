Horóscopo do dia 28 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
Assuntos familiares podem concentrar a sua atenção. Tente equilibrar o serviço com as tarefas e obrigações em casa! A praticidade e o realismo para lidar com o que vier pela frente serão o seu trunfo para encher o bolso. Vênus envia energias maravilhosas para o amor. Cor: PINK Palpites: 32, 15, 33
TOURO
Sua habilidade de comunicação segue a mil, o que pode ajudar na hora de finalizar qualquer tarefa pendente no trabalho. Mas, à tarde, a entrada de Vênus em Libra coloca assuntos profissionais em destaque e avisa que não deve faltar serviço pela frente. O amor fica mais agitado. Cor: VIOLETA Palpites: 26, 06, 17
GÊMEOS
Você vai dar um show na hora de lidar com dinheiro, e pode encontrar novas oportunidades lucrativas se seguir seus instintos! E a entrada de Vênus em seu paraíso astral tem tudo para dar aquele brilho novo nos seus projetos. O ciúme segue em alta no amor, mas seu charme também se destaca. Cor: ROSA Palpites: 11, 18, 20
CÂNCER
Vênus destaca assuntos familiares ou ligados ao lar, e isso pode ser positivo na vida profissional também! Mudanças no lar contam com as melhores energias, e pode até fazer mudanças importantes mais tarde. O amor promete fortes emoções, mas vale diminuir o ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 36, 21, 48
LEÃO
Com a Lua ainda infernizando o seu astral, você vai sonhar com paz. Agir nos bastidores pode ser uma boa pedida para dar conta do que precisa fazer. Mas Vênus entra em cena e ativa seu lado comunicativo, melhorando a interação com clientes, colegas e amigos! O astral fica leve no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 48, 12, 03
VIRGEM
Sua habilidade pra interagir com os colegas será um grande trunfo, e Vênus ainda destaca sua habilidade para lidar com dinheiro. Ouvir outros pontos de vista pode ser muito inspirador, e amizades contam com a proteção das estrelas. Os laços no amor podem se fortalecer ainda mais. Cor: AZUL Palpites: 30, 21, 27
LIBRA
Sua disposição pra cuidar do que aparecer pela frente segue em alta, e você pode se sair bem ao montar projetos para o futuro! Também vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito, por isso, faça a sua parte para causar boas impressões. O amor conta com a proteção dos astros. Cor: MARROM Palpites: 08, 17, 24
ESCORPIÃO
Os astros garantem as melhores vibes para momentos de lazer, e você pode cuidar de projetos que envolvem outras pessoas. Vênus vai destacar sua intuição, e você pode descobrir segredos, inclusive sobre alguém da família. O amor segue protegido pelos astros. Cor: PRETO Palpites: 17, 33, 06
SAGITÁRIO
A quinta promete algumas mudanças e surpresas, mas tudo deve correr da melhor maneira para os seus interesses no final das contas. E mudanças em casa contam com a proteção das estrelas. A intimidade pega fogo no amor. Cor: GOIABA Palpites: 19, 57, 37
CAPRICÓRNIO
Tudo o que for feito em sociedade tem mais chance de ter sucesso, e esse pode ser o momento para conversar sobre uma parceria! E com Vênus abençoando as suas ambições, há chance de engordar o bolso e encontrar negócios lucrativos. O astral é perfeito no amor. Cor: ROXO Palpites: 36, 45, 57
AQUÁRIO
Cuidar das tarefas de rotina vai exigir um esforço extra se quiser dar conta das suas obrigações, já que deve chover trabalho pela frente. Mas as estrelas garantem que isso deve se refletir de maneira pra lá de positiva nas finanças! O amor conta com mais animação. Cor: VERDE Palpites: 04, 15, 40
PEIXES
A Lua segue em seu paraíso astral, sinal de que você pode contar com a sorte. Se quiser fazer uma fezinha ou entrar em um sorteio, vá em frente! E com Vênus de mudança para Libra, vai sobrar energia para fazer algumas mudanças: siga sua intuição! O amor segue protegido. Cor: CEREJA Palpites: 16, 45, 54