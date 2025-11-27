Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje tem tensão no céu! Administre suas finanças com cautela, evite compras impulsivas e negociações duvidosas para não se endividar. Atração intensa a vista, mas cuidado com altas expectativas acabarem em decepções. Mantenha o pé no freio nos assuntos do coração.

Cor: PRETO Palpite: 23, 40, 50

Touro

Hoje o dia pede paciência! Situações inesperadas podem ocorrer ao longo do dia. Mantenha a calma e evite desentendimentos. À tarde, o cuidado deve ser dobrado, especialmente no amor. Porém, ao fim do dia, a Lua promete tranquilidade. Mantenha-se positivo!

Cor: SALMÃO Palpite: 43, 46, 34

Gêmeos

O dia começa tenso, por isso respire fundo e evite conflitos no trabalho. Apesar da vontade de mudanças, mantenha-se na zona de conforto por enquanto. A tarde exige esforço extra para alcançar objetivos. No amor, é um dia de desencontros, mantenha as expectativas baixas.

Cor: LILÁS Palpite: 08, 33, 05

Câncer

Hoje, vá com calma! Tem um risco de ciladas, então confie em sua intuição, principalmente em questões financeiras. Trabalhe com foco sem depender de terceiros. Na paixão, seus poderes de atração estão em alta. À tarde, a chegada da Lua promete um clima mais tranquilo.

Cor: VIOLETA Palpite: 09, 18, 03

Leão

Desafios podem surgir em todas as esferas da vida hoje. Mantenha a paciência com seus relacionamentos pessoais e enfrente rivalidades no trabalho com simpatia e boa lábia. Tudo se alinhará ao fim do dia e ressentimentos nas áreas amorosas serão superados.

Cor: CEREJA Palpite: 54, 34, 19

Virgem

Priorize sua saúde e não descuide dos exames preventivos, principalmente os cuidados com o sistema circulatório. Manhã pode ter desentendimentos no trabalho, seja a voz da conciliação. Ao entardecer, o clima melhora e há momentos aconchegantes com o amado à espera!