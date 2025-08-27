Horóscopo do dia 27 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
O dia começa um pouco tenso, e talvez você precise escolher as palavras com cuidado para evitar problemas, ainda mais no trabalho. Mas logo os assuntos familiares passam a concentrar a maior parte da sua atenção. No amor, tente manter o ciúme sob controle e tudo vai correr bem. Cor: AMARELO Palpites: 18, 54, 43
TOURO
Há risco de ter prejuízo se não agir com cautela. Depois, o astral melhora e você vai dar um show na hora de se comunicar e trocar ideias! Aproveite para curtir as pessoas próximas ou conversar com os amigos mais tarde. O amor fica mais agitado. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 18, 09
GÊMEOS
Problemas antigos podem incomodar. Ainda bem que o astral melhora, e a entrada da Lua em Câncer ajuda você a lidar com dinheiro. À noite, o astral será perfeito para resolver assuntos financeiros com parentes. O ciúme dá as caras no amor, mas aos poucos tudo se acerta. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 49, 59, 22
CÂNCER
Com um astral pesado já cedo, esta quarta pede cautela com fofocas, contatos com gente de longe e atenção redobrada nos estudos. Mas depois a Lua muda para o seu signo, e você vai impressionar com seu jeito decidido ao tomar decisões importantes. Alto–astral no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 09, 25, 27
LEÃO
As amizades precisam de um cuidado, porque a chance de briga e até prejuízo envolvendo a turma é grande. Depois, as coisas melhoram aos poucos. Há sinal de notícias positivas sobre dinheiro, mas é melhor manter isso em segredo por enquanto. No amor, aposte na sensualidade. Cor: CINZA Palpites: 22, 41, 14
VIRGEM
O astral pode ficar tenso: tente evitar problemas e não perca a paciência, porque as coisas logo melhoram com a chegada da Lua em Câncer. A dica das estrelas: ouvir outros pontos de vista. Também pode receber notícias de pessoas que não via há um tempo. O amor reserva surpresas. Cor: ROXO Palpites: 45, 30, 57
LIBRA
Talvez tenha que fazer um esforço extra para manter o foco, já que imprevisto ou surpresas podem atrapalhar. Mas isso logo muda e as estrelas enviam ótimas energias para montar projetos para o futuro, repensar algumas coisas e focar no que realmente importa. Boas vibes no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 47, 02, 20
ESCORPIÃO
A Lua destaca seu espírito aventureiro e deve sobrar disposição para sair por aí, respirar ar puro, dar uma volta ou viajar. No trabalho, vale fazer um esforço e direcionar sua curiosidade apenas ao que pode ser aplicado no momento. Tudo certo no amor. Cor: LILÁS Palpites: 04, 58, 31
SAGITÁRIO
Colaborações e tarefas em equipe precisam de diplomacia, porque os atritos podem atrapalhar o andamento de alguns projetos. É um ótimo dia para fazer ajustes, experimentar uma mudança no trabalho e até alterar alguns dos seus hábitos. No amor, mostre seu lado mais sensual! Cor: ROSA Palpites: 06, 24, 31
CAPRICÓRNIO
O dia começa tenso, e pode pintar interferência nas comunicações. Revise as informações e dados para evitar problemas, Caprica! Depois, a Lua envia as melhores vibes para os relacionamentos e parcerias de trabalho. O amor sai ganhando com as energias enviadas pelos astros. Cor: PRETO Palpites: 54, 52, 45
AQUÁRIO
É melhor apostar na cautela logo cedo, Aquário! E com a Lua de mudança pra Câncer, o trabalho pode ocupar a maior parte do seu dia. Aproveite para finalizar o serviço de rotina, porque o seu jeito prático fica mais evidente. No amor, aposte na sedução]. Cor: SALMÃO Palpites: 52, 27, 34
PEIXES
A chance de discutir com alguém da família é grande. Na dúvida, evite problemas e deixe pra resolver as diferenças depois. Ainda bem que logo a Lua brilha em seu paraíso astral e se junta a outros astros para enviar as melhores vibes para você! No amor, aposte no romantismo e carinho. Cor: LARANJA Palpites: 30, 39, 01