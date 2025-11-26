Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Hoje é o dia de ousar e sair da zona de conforto! Novos contatos determinarão avanços na carreira, vida pessoal e até no amor. Solteiro? Prepare-se para um encontro promissor. Já em um relacionamento? Espere uma noite cheia de paixão com seu amor.
Cor: VERDE Palpite: 04, 15, 51
Touro
Hoje é um dia perfeito para crescer e atingir metas profissionais, com determinação você vai avançar em direção ao sucesso. Expectativas positivas nas finanças também são previstas. No amor, prepare-se para um show de romantismo e quem sabe encontrar o amor perfeito na pista.
Cor: PRETO Palpite: 44, 06, 53
Gêmeos
A Lua impulsiona sua liberdade e criatividade, fazendo você abraçar novas atividades. A tarde promete alianças vantajosas e coragem para mudanças. O amor está nas paqueras ao longo do dia e o crush pode mencionar namoro. Que tal passar a noite curtindo com a família e o par.
Cor: VIOLETA Palpite: 06, 51, 17
Câncer
Prepare-se para um dia produtivo e cheio de energia positiva! No trabalho, tudo flui bem e suas finanças também terão um impulso. À noite, o amor estará no ar com Vênus iluminando o seu coração. Alguém pode se apaixonar por você, fique aberto a novas possibilidades.
Cor: BRANCO Palpite: 56, 20, 11
Leão
Dia cheio de alegrias e contatos positivos à vista. No trabalho, acordos e assuntos pendentes tendem a ser resolvidos, especialmente à tarde. Emoções intensas e paqueras estão à espreita. À noite, momentos de intimidade aguardam por você. Aproveite e se solte ao máximo!
Cor: CREME Palpite: 14, 08, 59
Virgem
Enfrente a quarta-feira cheia de atividades com disposição e produtividade reforçadas pela Lua e Marte. Não se preocupe, você dará conta! Além disso, prepare-se para momentos de pura felicidade no amor, graças a Vênus e Saturno. Esteja aberto para declarações e experiências marcantes.
Cor: PRATA Palpite: 54, 56, 45
Libra
Prepare-se para um dia vibrante! Você vai sentir uma dose extra de coragem e energia. Seu trabalho em equipe brilha hoje, especialmente em reuniões e contato público. Um bônus financeiro inesperado pode estar a caminho. No amor, espere por um crush apaixonado à primeira vista!
Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 40, 23, 50
Escorpião
Hoje é um dia para usar sua garra e visão empreendedora para encorpar suas finanças. Realize tarefas de casa, quite contas antigas e explore imóveis! À noite, Vênus promete abrir caminhos no amor. Espere pelo sucesso, seu dia vai brilhar!
Cor: AMARELO Palpite: 54, 03, 18
Sagitário
Esbanje vitalidade e ousadia hoje! Sua energia está nas alturas, fornecendo vontade para lutar por seus interesses. Seu carisma e brilho pessoal atraem novos relacionamentos com facilidade. À noite, aproveite momentos agradáveis com a família e parceria estável.
Cor: MAGENTA Palpite: 03, 18, 21
Capricórnio
Hoje é o dia dos ganhos materiais! Agarre a chance para consolidar planos e ampliar seus recursos financeiros, mas mantenha suas conquistas em segredo. A harmonia reina no amor e nas amizades, fortalecendo laços e trazendo surpresas agradáveis. Aproveite essa energia!
Cor: ROXO Palpite: 54, 27, 18
Aquário
Hoje é dia de exibir seu carisma! Amizades estão em destaque e convites para diversões estarão chovendo. Seja trabalho ou lazer, sua disposição estará a 100%. Se estiver em um relacionamento, espere uma noite sossegada e aconchegante. Aproveite ao máximo!
Cor: BRANCO Palpite: 61, 07, 02
Peixes
Mesmo que o dia comece um pouco distraído, a energia positiva rapidamente toma conta e seu foco no trabalho será notado. À noite, prepare-se para bons momentos nas amizades e no amor. Vênus e Saturno estão aqui para garantir isso!
Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 42, 40, 22