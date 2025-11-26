Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje é o dia de ousar e sair da zona de conforto! Novos contatos determinarão avanços na carreira, vida pessoal e até no amor. Solteiro? Prepare-se para um encontro promissor. Já em um relacionamento? Espere uma noite cheia de paixão com seu amor.

Cor: VERDE Palpite: 04, 15, 51

Touro

Hoje é um dia perfeito para crescer e atingir metas profissionais, com determinação você vai avançar em direção ao sucesso. Expectativas positivas nas finanças também são previstas. No amor, prepare-se para um show de romantismo e quem sabe encontrar o amor perfeito na pista.

Cor: PRETO Palpite: 44, 06, 53

Gêmeos

A Lua impulsiona sua liberdade e criatividade, fazendo você abraçar novas atividades. A tarde promete alianças vantajosas e coragem para mudanças. O amor está nas paqueras ao longo do dia e o crush pode mencionar namoro. Que tal passar a noite curtindo com a família e o par.

Cor: VIOLETA Palpite: 06, 51, 17

Câncer

Prepare-se para um dia produtivo e cheio de energia positiva! No trabalho, tudo flui bem e suas finanças também terão um impulso. À noite, o amor estará no ar com Vênus iluminando o seu coração. Alguém pode se apaixonar por você, fique aberto a novas possibilidades.

Cor: BRANCO Palpite: 56, 20, 11

Leão

Dia cheio de alegrias e contatos positivos à vista. No trabalho, acordos e assuntos pendentes tendem a ser resolvidos, especialmente à tarde. Emoções intensas e paqueras estão à espreita. À noite, momentos de intimidade aguardam por você. Aproveite e se solte ao máximo!

Cor: CREME Palpite: 14, 08, 59

Virgem

Enfrente a quarta-feira cheia de atividades com disposição e produtividade reforçadas pela Lua e Marte. Não se preocupe, você dará conta! Além disso, prepare-se para momentos de pura felicidade no amor, graças a Vênus e Saturno. Esteja aberto para declarações e experiências marcantes.

Cor: PRATA Palpite: 54, 56, 45