Horóscopo do dia 26 de julho

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje tem e quem traz é de Vênus, que troca likes com a Lua e promete grandes alegrias, especialmente nos assuntos do coração. Seu charme e seducência vão ficar poderosíssimos, no ponto certo para fisgar um peixão na pista. Tensões em seus contatos e risco de bagacinhas podem mexer com os seus ânimos e interferir até em seu bem-estar. Com o mozão, talvez tenha que aparar algumas arestas.

Cor: VIOLETA Palpite: 22, 40, 59

Touro

Se depender de Vênus, você vai sabadar de braços dados com a sorte e pode faturar dobrado logo nas primeiras horas da manhã. Seu planeta regente forma aspecto superpositivo com a Lua e promete um período perfeito sem defeitos para tirar a barriga da miséria. Mas não é só em matéria de dinheiro que o dia tá bem servido e ótimas energias também devem embalar sua vida familiar e amorosa. O relacionamento com os parentes e o xodó estará blindado

Cor: PRETO Palpite: 50, 04, 22

Gêmeos

Seus encantos vão ficar cristalinos e cuidados com a beleza só vão reforçar os seus pontos fortes, sinal de que você vai atrair todos os olhares onde quer que esteja. De quebra, sua simpatia e seu papo esperto devem contribuir ainda mais para o seu sucesso, seja no trabalho, seja na vida pessoal ou amorosa. Só que o clima vai virar à noite e contratempos, mal-entendidos e bagacinhas podem zerar a sua paciência.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 15, 32, 14

Câncer

Hoje é seu dia para brilhar! Comece o dia descansado e prepare-se para a luta! Manhã favorece negócios. Mas atenção, não revele seus planos. No amor, sua timidez pode falar alto, mas pela tarde, seu jeito comunicativo e receptivo tomará conta. Aproveite para encantar quem deseja, mas aja rápido, pois imprevistos podem ocorrer à noite.

Cor: ROSA Palpite: 25, 43, 52

Leão

Hoje, o centro das atenções é todo seu! Seu carisma e talento vão brilhar e as chances de lucrar são altas. Amizades e contatinhos devem surgir com facilidade! Mas, cuidado com aborrecimentos e gastos imprevistos à tarde. Mantenha o ciúme sob controle para evitar problemas no amor.

Cor: AZUL Palpite: 47, 52, 07

Virgem

É sábado, e a palavra é auto-cuidado! Evite stress e sobrecarga, aguarde boas notícias profissionais e deixe sua criatividade brilhar. Seja discreto sobre suas ambições. Apesar de altos e baixos no amor, acredite em si mesmo!

Cor: VERMELHO Palpite: 03, 55, 01