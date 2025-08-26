Horóscopo do dia 26 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
Vênus e Urano enviam as melhores vibes para você brilhar no trabalho e transformar seu esforço em dinheiro. Tire proveito da sua habilidade de se comunicar e direcione isso para o serviço, assim pode abrir novas portas! O astral segue leve no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 32, 58, 40
TOURO
Vênus e Urano enviam vibes maravilhosas para lidar com assuntos pessoais e até conhecer gente nova. A sorte vai sorrir para o seu lado: que tal uma fezinha? Só evite misturar amizade e grana, porque pode sair perdendo. O amor tem tudo para ficar mais gostoso, apesar do ciúme. Cor: CEREJA Palpites: 18, 09, 19
GÊMEOS
Assuntos do passado podem exigir sua atenção, mas tudo indica que serão resolvidos da melhor maneira. No trabalho, vai sobrar disposição para encarar qualquer parada. Só tenha cautela com cobranças ou críticas, ok? Seu jeito descontraído e comunicativo tem tudo para fazer sucesso no amor. Cor: LILÁS Palpites: 61, 20, 11
CÂNCER
Vênus e Urano enviam vibes maravilhosas e avisam que você tem tudo para brilhar em tudo que envolve comunicação. Você pode se sentir mais confortável até para fazer novas amizades! À noite, pode receber um dinheiro que não esperava. As estrelas prometem mais leveza no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 39, 21
LEÃO
Vênus e Urano destacam sua ambição, e você pode dar aquela deslanchada na carreira, o que vai se refletir em melhorias nas finanças também. Seu jeito sociável segue em alta, e não será difícil fazer novas conexões ou retomar contatos. O amor fica mais leve. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 11, 34, 02
VIRGEM
O astral é perfeito para fazer planos mais ambiciosos, cuidar da sua imagem e impressionar os outros, inclusive na vida pessoal. Aproveite para rever os seus planos e ajustar a rota em direção ao sucesso! O amor conta com boas energias, mas pode passar por tensões se exagerar nas críticas. Cor: BRANCO Palpites: 60, 59, 50
LIBRA
Seu sexto sentido estará tinindo hoje, e você pode fazer descobertas interessantes se seguir seus instintos. No trabalho, talvez tenha dificuldade para manter o foco pela manhã, então evite se distrair com qualquer coisinha. O amor ganha mais descontração. Cor: PRETO Palpites: 04, 32, 59
ESCORPIÃO
O dia promete ser cheio de reviravoltas. Que tal se desapegar de algumas coisas e relações que não fazem mais sentido? Os relacionamentos contam com as vibes positivas de Vênus e Urano, e você pode direcionar isso para o trabalho também. A paixão cresce no amor. Cor: AMARELO Palpites: 41, 35, 08
SAGITÁRIO
Vênus e Urano enviam vibes ótimas para mergulhar no trabalho e correr atrás do reconhecimento que merece! Explore os seus pontos fortes e mostre que sabe agir em equipe quando necessário. No amor, pegue mais leve com o ciúme. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 22, 50, 40
CAPRICÓRNIO
Caprica, vale ter atenção para não perder informação importante ou criar um mal-entendido, mesmo que não seja sua intenção. Depois, sua determinação surpreende, e pode ter sucesso ao lidar com tarefas mais complicadas. No amor, dê um chega pra lá na mesmice. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 01, 12, 28
AQUÁRIO
Vale ter cautela com os gastos logo cedo. Depois, o astral melhora e pode se dar bem em jogos ou apostas. Que tal fazer uma fezinha? No trabalho, o astral é perfeito, e assuntos familiares também contam com excelentes energias. Altas doses de carinho aquecem o amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 54, 09, 27
PEIXES
Redobre a atenção ao lidar com tarefas de rotina. Mas depois, você pode melhorar sua produtividade, se conseguir paz e sossego. E serviços que envolvem contatos com outras pessoas vão correr às mil maravilhas, graças às boas vibes de Vênus e Urano! Os astros protegem o amor. Cor: DOURADO Palpites: 21, 03, 48