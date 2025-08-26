Horóscopo do dia 26 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Vênus e Urano enviam as melhores vibes para você brilhar no trabalho e transformar seu esforço em dinheiro. Tire proveito da sua habilidade de se comunicar e direcione isso para o serviço, assim pode abrir novas portas! O astral segue leve no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 32, 58, 40

TOURO

Vênus e Urano enviam vibes maravilhosas para lidar com assuntos pessoais e até conhecer gente nova. A sorte vai sorrir para o seu lado: que tal uma fezinha? Só evite misturar amizade e grana, porque pode sair perdendo. O amor tem tudo para ficar mais gostoso, apesar do ciúme. Cor: CEREJA Palpites: 18, 09, 19

GÊMEOS

Assuntos do passado podem exigir sua atenção, mas tudo indica que serão resolvidos da melhor maneira. No trabalho, vai sobrar disposição para encarar qualquer parada. Só tenha cautela com cobranças ou críticas, ok? Seu jeito descontraído e comunicativo tem tudo para fazer sucesso no amor. Cor: LILÁS Palpites: 61, 20, 11

CÂNCER

Vênus e Urano enviam vibes maravilhosas e avisam que você tem tudo para brilhar em tudo que envolve comunicação. Você pode se sentir mais confortável até para fazer novas amizades! À noite, pode receber um dinheiro que não esperava. As estrelas prometem mais leveza no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 39, 21

LEÃO

Vênus e Urano destacam sua ambição, e você pode dar aquela deslanchada na carreira, o que vai se refletir em melhorias nas finanças também. Seu jeito sociável segue em alta, e não será difícil fazer novas conexões ou retomar contatos. O amor fica mais leve. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 11, 34, 02

VIRGEM

O astral é perfeito para fazer planos mais ambiciosos, cuidar da sua imagem e impressionar os outros, inclusive na vida pessoal. Aproveite para rever os seus planos e ajustar a rota em direção ao sucesso! O amor conta com boas energias, mas pode passar por tensões se exagerar nas críticas. Cor: BRANCO Palpites: 60, 59, 50