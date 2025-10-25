Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Comece o dia relaxando, até uma viagem é bem-vinda! A criatividade e o trabalho em equipe te ajudam nas tarefas. À noite talvez prefira um isolamento. Confie na sua intuição! Na conquista, o sucesso é previsto, e o romance continua animado. Paixão à vista!

Cor: LILÁS Palpite: 47, 61, 34

Touro

Sábado com vibes positivas pede mudanças em casa e no trabalho. Confie nos seus instintos. A noite promete ser animada, especialmente nas amizades graças a Mercúrio e Saturno. Fortaleça laços amorosos com a sua sensualidade e prepare-se para surpresas na paquera!

Cor: CINZA Palpite: 50, 05, 59

Gêmeos

Cuidar de tarefas em parceria pode agilizar seu trabalho hoje. Seu alto astral e simpatia vão te aproximar de pessoas queridas. A noite pede atenção à saúde. Espere por uma paixão à primeira vista! Mas atenção, assuntos rotineiros podem atrapalhar o romance.

Cor: VERDE Palpite: 26, 53, 17

Câncer

Inicie o sábado resolvendo projetos pessoais e cuide da saúde. A tarde promete diversão, viagens e sorte. Se tem um crush, boas chances estão a caminho. A vida a dois pode precisar de ajustes, mas garante final perfeito. Aproveite a vibe positiva do dia!

Cor: DOURADO Palpite: 57, 30, 3

Leão

Sábado de sorte, perfeito para fazer uma fezinha logo cedo! Vai ter energia para aproveitar o dia com pessoas queridas. À noite, invista na harmonia com sua família. O amor se torna ainda mais próximo, com um astral positivo na conquista!

Cor: MARROM Palpite: 06, 15, 44

Virgem

Hoje, as questões familiares serão resolvidas com facilidade e o trabalho deve fluir tranquilamente. A noite promete ser positiva para socializar e atualizar as conversas. A paquera pode se tornar algo mais sério, mas evite ciúmes. Uma boa conversa pode resolver isso!

Cor: PRETO Palpite: 59, 24, 23