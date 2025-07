Horóscopo do dia 25 de julho

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje a Lua joga no seu time e fecha parceria com Mercúrio em seu paraíso astral, deixando seu charme, simpatia e descontração no modo arrasane. Além de mandar muito bem nos contatos em geral, você terá muita desenvoltura para se destacar em suas atividades e vai dar um show de criatividade no serviço. Mas é no amor que a sorte deve sorrir mais e o dia tem tudo para ser perfeito.

Cor: MARROM Palpite: 42, 17, 08

Touro

Sextou com um astral bem sussa e o dia tá tranquilo, tá favorável, meu cristalzinho! Hoje a Lua segue no setor doméstico do seu Horóscopo e soma com Mercúrio, deixando seu lar repleto de boas vibes. Os assuntos profissionais também vão fluir bem e não faltará cooperação com os colegas. Com o love, o clima é de cumplicidade e entrosamento, mas se está só, pode bater saudade de um ex.

Cor: PRETO Palpite: 50, 13, 22

Gêmeos

Hoje você vai dar um banho de simpatia, bom papo e deve se destacar em qualquer lugar, cativando as atenções no ambiente de trabalho e nas relações em geral. Suas ideias e opiniões serão mais ouvidas e podem abrir novas portas para você. Se procura emprego, ligue-se nas informações que receber e procure marcar entrevistas, pois tem tudo para triunfar. Período de sintonia plena com o mozão.

Cor: LILÁS Palpite: 16, 25, 34

Câncer

O dia tem tudo para ser lucrativo graças à Lua e Mercúrio! Aproveite este momento positivo para reforçar o seu orçamento agindo com habilidade financeira. Expectativas profissionais alinhadas e estabilidade no trabalho são o destaque. Vibrações positivas nos relacionamentos e um clima harmonioso amoroso também chegam! Prepare-se para avanços no amor e firmeza no romance.

Cor: DOURADO Palpite: 57, 10, 37

Leão

Hoje o céu promete fartura de conquistas em todas áreas. Seja na carreira ou no amor, suas perspectivas são incríveis graças às energias de Lua, Mercúrio e Sol. Seu carisma está em alta, aproveite para seduzir o crush ou apreciar a harmonia com seu amor.

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 61, 02, 52

Virgem

Hoje você pode se sentir mais reservado, mas não se preocupe, confie nas pessoas mais próximas de você. Sua intuição estará aguçada, o que poderá beneficiar suas finanças – mas mantenha suas ideias em segredo. No amor, opte por privacidade e na paquera, procure por conexões mais autênticas.

Cor: LARANJA Palpite: 21, 10, 57