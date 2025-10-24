Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Sexta-feira animada com Lua em Sagitário! É um ótimo dia para contatos e planos de viagem. Trabalhos em equipe têm ótima energia, mas evite riscos excessivos. Se está em busca de amor, alguém de longe pode mexer com seus sentimentos. Paixões prometem esquentar mais tarde!

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 04, 51, 32

Touro

Prepare-se para mudanças! Cuidado com rivalidades e competições. O amor está no ar hoje com seu poder de atração aumentando, trazendo paquera e momentos apaixonados. Proteja seu romance minimizando as críticas! Bom para encerrar ciclos e abraçar o novo.

Cor: AMARELO Palpite: 30, 09, 12

Gêmeos

Sua habilidade social será seu trunfo hoje! Cuidado com as distrações no trabalho, mas a boa vibração promete o fortalecimento do bolso. Use suas cartas certamente, seu amor pode ser fisgado definitivamente e a sintonia com o seu par tende a crescer.

Cor: AZUL Palpite: 11, 52, 61

Câncer

Hoje a Lua pede foco no trabalho! Conclua tarefas chatas, mas não descuide da sua saúde. Mudanças estão favorecidas. Além disso, Mercúrio e Júpiter estão reforçando seu charme na paquera. Atenção aos conflitos no amor. Aproveite as boas vibrações e evite problemas.

Cor: MAGENTA Palpite: 46, 18, 10

Leão

Sua criatividade e boas ideias brilham no trabalho enquanto os relacionamentos recebem as bênçãos dos astros. Talvez surja uma oportunidade de parceria! Há chances de conflito familiar ou com o par, então controle seu ciúme e realce o romantismo. Na paquera, prepare-se para arrasar!

Cor: AMARELO-OURO Palpite: 46, 37, 57

Virgem

Sextou com a chegada da Lua em Sagitário fortalecendo o seu lado mais família. Embora seja desafiador manter o foco no trabalho, um bom papo pós-almoço facilita tudo. Mantenha-se focado! A parte amorosa fica leve e animada graças a Mercúrio e Júpiter. Aproveite!

Cor: BRANCO Palpite: 27, 11, 47