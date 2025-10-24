Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Sexta-feira animada com Lua em Sagitário! É um ótimo dia para contatos e planos de viagem. Trabalhos em equipe têm ótima energia, mas evite riscos excessivos. Se está em busca de amor, alguém de longe pode mexer com seus sentimentos. Paixões prometem esquentar mais tarde!
Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 04, 51, 32
Touro
Prepare-se para mudanças! Cuidado com rivalidades e competições. O amor está no ar hoje com seu poder de atração aumentando, trazendo paquera e momentos apaixonados. Proteja seu romance minimizando as críticas! Bom para encerrar ciclos e abraçar o novo.
Cor: AMARELO Palpite: 30, 09, 12
Gêmeos
Sua habilidade social será seu trunfo hoje! Cuidado com as distrações no trabalho, mas a boa vibração promete o fortalecimento do bolso. Use suas cartas certamente, seu amor pode ser fisgado definitivamente e a sintonia com o seu par tende a crescer.
Cor: AZUL Palpite: 11, 52, 61
Câncer
Hoje a Lua pede foco no trabalho! Conclua tarefas chatas, mas não descuide da sua saúde. Mudanças estão favorecidas. Além disso, Mercúrio e Júpiter estão reforçando seu charme na paquera. Atenção aos conflitos no amor. Aproveite as boas vibrações e evite problemas.
Cor: MAGENTA Palpite: 46, 18, 10
Leão
Sua criatividade e boas ideias brilham no trabalho enquanto os relacionamentos recebem as bênçãos dos astros. Talvez surja uma oportunidade de parceria! Há chances de conflito familiar ou com o par, então controle seu ciúme e realce o romantismo. Na paquera, prepare-se para arrasar!
Cor: AMARELO-OURO Palpite: 46, 37, 57
Virgem
Sextou com a chegada da Lua em Sagitário fortalecendo o seu lado mais família. Embora seja desafiador manter o foco no trabalho, um bom papo pós-almoço facilita tudo. Mantenha-se focado! A parte amorosa fica leve e animada graças a Mercúrio e Júpiter. Aproveite!
Cor: BRANCO Palpite: 27, 11, 47
Libra
Está com vontade de passear? Essa sexta é um ótimo dia para expansão de contatos e novas experiências. Mas atenção aos gastos para não comprar demais! No amor, seu jeito descontraído pode encantar tanto na paquera quanto num compromisso já existente. Aproveite as energias!
Cor: PRETO Palpite: 33, 44, 06
Escorpião
A Lua em Sagitário favorece sua situação financeira hoje! Embora esforço seja necessário, as recompensas vem. Nuvens de tensão podem pairar sobre a família, mas não se preocupe! No amor, supere a desconfiança com bom humor e descontração. Mantenha- se positivo!
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 42, 22, 59
Sagitário
A Lua entrou em seu signo! Aproveite para impulsionar seus interesses e brilhar no trabalho com soluções criativas. Cuidado com mal-entendidos ou fofocas! No amor, surpreenda seu par com algo divertido. Se solteiro, prepare-se para uma aventura proibida.
Cor: CREME Palpite: 05, 33, 41
Capricórnio
Sextou, mas a energia pode oscilar um pouco. Contudo, sua intuição será seu diferencial, sobretudo em tarefas isoladas. Cuidado ao misturar finanças e amizades, mas com ajuda dos amigos, sua vida afetiva pode decolar! Mantenha o equilíbrio e acredite em você.
Cor: ROXO Palpite: 09, 39, 30
Aquário
A Lua em Sagitário favorece expansão profissional e novas experiências de trabalho hoje. As boas energias de Mercúrio e Júpiter prometem ajuda extra. As amizades estão em alta e podem até ajudar a encontrar um novo amor. Mantenha-se aberto para fortalecer sua vida a dois!
Cor: LILÁS Palpite: 32, 59, 50
Peixes
Comece o dia com energia em busca do reconhecimento que merece! Identifique boas oportunidades, mas lembre-se de agir. Tenha cautela com estudos e não se distraia no trabalho. Seu romantismo e momentos com pessoas amadas e queridas serão gratificantes!
Cor: VERMELHO Palpite: 54, 18, 34