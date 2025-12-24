Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje, atenção às energias tensas nas amizades e finanças, especialmente à tarde. Vênus entra em Capricórnio, trazendo mais estabilidade e calma. À noite, a Lua intensifica o desejo de descanso, mas o clima fica mais íntimo para os compromissos.

Cor: VERMELHO Palpite: 48, 39, 55

Touro

Hoje o trabalho pode demandar atenção logo cedo. O clima com amigos pode ficar tenso, mas a entrada de Vênus em Capricórnio ajuda a aliviar tudo. Um crush animado pode surgir, e o amor permanece protegido até o final do dia.

Cor: VERDE-CLARO Palpite: 43, 02, 61

Gêmeos

Hoje pode haver tensões nos relacionamentos, mas a mudança de Vênus traz esperança de resoluções. O otimismo natalino anima o dia, embora seja importante cuidar de imprevistos nas viagens. À noite, o desejo aquece a intimidade, fortalecendo os laços afetivos.

Cor: ROSA Palpite: 47, 38, 11

Câncer

Hoje, cuidado com exageros na alimentação ou bebidas para manter sua saúde em dia. Os relacionamentos melhoram após o almoço. À noite, a Lua em Peixes traz bom humor e romantismo, incentivando a aproveitar cada momento com alegria e leveza.

Cor: BRANCO Palpite: 43, 61, 07

Leão

Hoje, a Lua favorece encontros e boas conexões. À noite, a reflexão ajuda a repensar questões pendentes. Com Vênus em Capricórnio, sua energia se renova, mas cuidado com conflitos amorosos cedo. Aposte na sensualidade para curtir o Natal com paz e harmonia.

Cor: ROXO Palpite: 57, 39, 12

Virgem

Hoje, alguns desentendimentos na família podem surgir pela manhã, mas Vênus traz um alívio no período da tarde, melhorando o clima. Cuide do corpo ao anoitecer para evitar estresse. Momentos especiais com quem ama prometem deixar seu dia melhor, perfeito para o Natal.

Cor: AZUL Palpite: 20, 47, 11

Libra

Hoje, o dia traz alegria familiar com Vênus em Capricórnio, ideal para celebrar com os parentes. A Lua em Peixes renova sua energia e incentiva cuidados pessoais. No amor, as chances de paquera aumentam, e possíveis desacordos serão resolvidos rapidamente.