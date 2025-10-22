Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Foco na conclusão de ciclos hoje! Com a Lua Nova favorecendo encerramentos e Netuno pedindo cautela, é momento de aprender e crescer. Interesse por segredos podem aflorar. No amor, hora de alternar paixão com momentos de isolamento. Não fuja de uma nova paquera!

Cor: CINZA Palpite: 20, 47, 54

Touro

Netuno retrógrado pode trazer instabilidades hoje, mas a Lua Nova favorece a colaboração no trabalho e a expansão das conexões sociais. Possibilidade de um novo interesse amoroso surgir, então avance com cautela. Compartilhar interesses comuns protege a vida amorosa!

Cor: LILÁS Palpite: 38, 02, 34

Gêmeos

Hoje será focado no trabalho, com obstáculos no caminho mas promessa de novos projetos e realizações. Seu empenho será chave! No amor, coisas podem andar lentas; esteja pronto para apoiar. Lembre-se, todo esforço tem sua recompensa! Mantenha-se positivo.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 36, 45, 20

Câncer

A Lua Nova promete ânimo, especialmente para o trabalho. A dica é investir na diplomacia e agir com cautela, mesmo se houver planos novos aprendizados. No amor, a energia é positiva, apesar da distância ser um desafio. Seja cauteloso, mas saiba que o dia oferece uma leveza.

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 43, 52, 61

Leão

O dia traz foco na família e no lar. Seu lado prático será acionado no trabalho. Esteja preparado para possíveis surpresas. No amor, uma antiga paixão pode ressurgir, mas pense com calma. Para os relacionamentos, tempo para reflexão e menos ciúmes são a chave para o dia.

Cor: VERMELHO Palpite: 19, 57, 30

Virgem

Hoje, a Lua Nova abraça a comunicação e viagens rápidas relacionadas ao trabalho. Procure novas oportunidades profissionais! Tenha cautela nos relacionamentos devido ao Netuno retrógrado. Mesmo assim, há chance para um novo amor ou momentos divertidos com um parceiro atual.

Cor: ROSA Palpite: 27, 18, 09