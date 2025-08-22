Horóscopo do dia 22 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Aproveite a dose extra de energia que os astros enviam para finalizar tudo antes de encerrar a semana, já que vai sobrar disposição! Aliás, sua habilidade de comunicação tem tudo para dar um show. Só tente manter a atenção nas tarefas, beleza? No amor, use e abuse do seu charme! Cor: AMARELO Palpites: 46, 28, 03

TOURO

Vênus e Marte trocam farpas, e vale maneirar um pouco no seu lado consumista para evitar problemas mais tarde. O desejo de repensar algumas coisas tende a crescer, e sua intuição pode te ajudar a tomar decisões sérias. A vida amorosa pede cautela com o ciúme. Cor: PRETO Palpites: 44, 06, 08

GÊMEOS

A convivência em família pode ficar tensa, e talvez você precise usar um pouco de jogo de cintura se quiser manter a paz em casa. Depois, o astral melhora, e a comunicação também recebe vibes maravigolds. A sintonia no amor aumenta. Cor: CEREJA Palpites: 36, 19, 16

CÂNCER

Sextou, Câncer, mas as estrelas pedem cautela com a comunicação logo cedo. Escolha bem as palavras e fique longe de qualquer treta! No trabalho, ligue suas antenas para agarrar oportunidades de demonstrar seu potencial, e causar uma boa impressão. No amor, fuja de assuntos polêmicos ou delicados. Cor: LILÁS Palpites: 52, 25, 07

LEÃO

Sua curiosidade está em destaque, e o astral é perfeito para se aprofundar nos estudos, começar um novo curso e até fazer aulas gratuitas na internet. Mas pense duas vezes antes de embarcar em um projeto arriscado que envolve seu rico dinheirinho. Deixe a rotina bem longe do amor. Cor: PRATA Palpites: 38, 36, 56

VIRGEM

Seu lado teimoso pode dar as caras. Vixi! Mas o astral melhora aos poucos, e você vai resolver tudo o que tem atrapalhado seus planos. Seu sexto sentido promete fazer hora extra, e será importante para analisar imprevistos. As estrelas avisam que vai sobrar paixão para agitar o amor. Cor: CINZA Palpites: 09, 36, 20