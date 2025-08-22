Horóscopo do dia 22 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
Aproveite a dose extra de energia que os astros enviam para finalizar tudo antes de encerrar a semana, já que vai sobrar disposição! Aliás, sua habilidade de comunicação tem tudo para dar um show. Só tente manter a atenção nas tarefas, beleza? No amor, use e abuse do seu charme! Cor: AMARELO Palpites: 46, 28, 03
TOURO
Vênus e Marte trocam farpas, e vale maneirar um pouco no seu lado consumista para evitar problemas mais tarde. O desejo de repensar algumas coisas tende a crescer, e sua intuição pode te ajudar a tomar decisões sérias. A vida amorosa pede cautela com o ciúme. Cor: PRETO Palpites: 44, 06, 08
GÊMEOS
A convivência em família pode ficar tensa, e talvez você precise usar um pouco de jogo de cintura se quiser manter a paz em casa. Depois, o astral melhora, e a comunicação também recebe vibes maravigolds. A sintonia no amor aumenta. Cor: CEREJA Palpites: 36, 19, 16
CÂNCER
Sextou, Câncer, mas as estrelas pedem cautela com a comunicação logo cedo. Escolha bem as palavras e fique longe de qualquer treta! No trabalho, ligue suas antenas para agarrar oportunidades de demonstrar seu potencial, e causar uma boa impressão. No amor, fuja de assuntos polêmicos ou delicados. Cor: LILÁS Palpites: 52, 25, 07
LEÃO
Sua curiosidade está em destaque, e o astral é perfeito para se aprofundar nos estudos, começar um novo curso e até fazer aulas gratuitas na internet. Mas pense duas vezes antes de embarcar em um projeto arriscado que envolve seu rico dinheirinho. Deixe a rotina bem longe do amor. Cor: PRATA Palpites: 38, 36, 56
VIRGEM
Seu lado teimoso pode dar as caras. Vixi! Mas o astral melhora aos poucos, e você vai resolver tudo o que tem atrapalhado seus planos. Seu sexto sentido promete fazer hora extra, e será importante para analisar imprevistos. As estrelas avisam que vai sobrar paixão para agitar o amor. Cor: CINZA Palpites: 09, 36, 20
LIBRA
Você vai contar com muita disposição para lidar com pessoas, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Aproveite para priorizar as tarefas feitas em parceria, ou que envolvem trabalho em equipe e colaboração de outras pessoas. O amor conta com mais sintonia. Cor: BRANCO Palpites: 51, 05, 50
ESCORPIÃO
Você conta com pique total para mergulhar no trabalho! Mas tente respeitar seus limites se quiser dar conta de todos os compromissos. É um bom dia para fazer mudanças na rotina, adotar hábitos saudáveis e até tentar algo novo no visual. Só evite deixar o amor em segundo plano. Cor: AMARELO Palpites: 25, 54, 27
SAGITÁRIO
Com Vênus e Marte se estranhando, o amor pode passar por alguns altos e baixos se você não segurar a língua. Ainda bem que a Lua segue em seu paraíso astral, e garante uma dose extra de sorte para voltar às boas. No trabalho, a habilidade para lidar com os outros pode ser um grande trunfo. Cor: AMARELO Palpites: 44, 53, 08
CAPRICÓRNIO
Seu desafio é focar no serviço primeiro, e deixar para se divertir mais tarde, ok? Ainda bem que seu lado prático e seu bom–senso seguem em alta. E depois, curtir o seu canto e estreitar os laços familiares será uma ótima pedida. Boas vibes no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 41, 33, 05
AQUÁRIO
Com raciocínio rápido e facilidade para dividir a atenção entre várias tarefas, você tem tudo para dar conta do serviço sem o menor problema. A habilidade para se comunicar também se destaca. Mas nem tudo é perfeito, e a treta entre Vênus e Marte pode respingar na sua vida amorosa. Cor: ROSA Palpites: 27, 54, 09
PEIXES
Embora seu signo seja mais desapegado, a dica é colocar as contas em ordem, separar a grana para os boletos que estão a caminho…, mas se depender das estrelas, podem surgir ótimas oportunidades para você lucrar! No amor, tenha cuidado com os ciúmes. Cor: PINK Palpites: 24, 33, 22