Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje é dia de usar sua criatividade e encanto no trabalho, mas esteja atento a imprevistos à tarde. Siga seus instintos e evite conflitos com amigos. Na paquera, aproveite seu poder de atração. No amor, curta momentos de paixão e deixe diferenças de lado.

Cor: VIOLETA Palpite: 09, 03, 57

Touro

Hoje, foco total no trabalho pela manhã, garantindo alta produtividade! Mas, à tarde, atenção às rivalidades. No amor, fortalecer laços sem cobrar demais ou pressionar o crush! O dia promete equilíbrio entre as responsabilidades e relacionamentos. Mantenhaa calma e aproveite!

Cor: PRETO Palpite: 56, 11, 54

Gêmeos

A terça traz as melhores vibes e uma dose de sorte para você! A manhã é ideal para cuidar das tarefas, já que a tarde pode exigir mais foco. Mantenha-se atento para um amor à primeira vista na manhã. Reserve a noite para outros assuntos com o seu par.

Cor: ROSA Palpite: 61, 02, 20

Câncer

Habilidades práticas em alta para lidar com o trabalho hoje, graças à Lua Nova! À tarde, prepare-se para a entrada da Lua em seu paraíso astral, mas cuidado com os gastos para evitar prejuízos. Mais intimidade e diversão com seu par. Solteiro? Use seu charme para se destacar.

Cor: BRANCO Palpite: 02, 38, 45

Leão

Hoje, seu jogo de cintura e raciocínio rápido brilham! Manhã favorável para comunicação e movimentos rápidos. À tarde, destaque para a sua responsabilidade e prática, mas lembre-se de ser paciente com a família. No amor, atração logo cedo pode acelerar a conquista, mas controle o ciúme!

Cor: GOIABA Palpite: 21, 30, 46

Virgem

Hoje é um dia de prosperidade! Aproveite a manhã para aumentar suas economias. À tarde, sua capacidade de expressão brilha. Mantenha-se focado no trabalho para evitar distrações. No amor, prepare-se para agitação se solteiro, e leveza se comprometido. O dia promete!

Cor: AZUL Palpite: 16, 25, 11