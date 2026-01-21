Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje o momento pede calma e respeito aos seus limites, aproveitando ambientes tranquilos para produzir melhor. Sua energia pode parecer mais contida, mas boas oportunidades surgem para fortalecer contatos. No amor, confie nos seus encantos e deixe a timidez de lado.

Cor: DOURADO Palpite: 01, 37, 48

Touro

Hoje as amizades ganham destaque com a influência da Lua em Peixes. Sua carreira continua em expansão, com talentos que merecem reconhecimento. Aproveite o momento para fortalecer relacionamentos amorosos e transformar sonhos em realidade com harmonia.

Cor: PRETO Palpite: 08, 33, 17

Gêmeos

Hoje é um dia ideal para explorar novas ideias, impulsionando sorte e sucesso com sua criatividade. Aproveite as oportunidades na carreira e conecte-se com pessoas influentes. No amor, novidades incríveis podem surgir, fortalecendo relacionamentos à distância e cumplicidade entre parceiros.

Cor: VIOLETA Palpite: 15, 33, 51

Câncer

Hoje, a Lua em Peixes aumenta sua energia, proporcionando momentos especiais. Seus talentos brilham no trabalho e nos estudos, enquanto o amor reserva surpresas, seja na solteirice ou com o parceiro. Aproveite o dia para se conectar com o melhor de si e do universo.

Cor: CINZA Palpite: 47, 09, 29

Leão

Hoje, sua energia mental se fortalece. Aproveite sua percepção aguçada para identificar boas oportunidades financeiras. No trabalho, foco ajuda a render mais, enquanto o dia promete paixão intensa e momentos de sintonia com quem você ama, vivendo emoções verdadeiras.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 11, 36, 47

Virgem

Hoje a Lua revela seu lado sensível, fortalecendo sua empatia. No trabalho, a cooperação promete bons resultados e novas parcerias. Aproveite sua energia para cuidar da saúde. No amor, alguém especial pode surgir. Momento de fortalecer o romance com seu parceiro.

Cor: ROSA Palpite: 29, 27, 36