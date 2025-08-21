Horóscopo do dia 21 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

A Lua tá firme e forte no seu signo, e garante muito pique! Aproveite as boas energias para resolver alguns assuntos pessoais. E com o Sol de mudança para Virgem, o dia será perfeito para fazer cuidar melhor da saúde e desembaraçar os assuntos de rotina. No amor, confie no seu taco! Cor: CREME Palpites: 15, 51, 35

TOURO

Com a Lua infernizando seu astral, pode querer ficar no seu canto. Tente diminuir o ritmo, e curta a própria companhia. Pode ser interessante repensar o que fez nos últimos tempos, analisar decisões e fazer os ajustes que achar necessários. O amor sai ganhando com seu jeitinho envolvente. Cor: VERDE Palpites: 06, 24, 4

GÊMEOS

Você vai dar um show de criatividade e agir em grupo fica mais fácil, então, cuide das tarefas que podem ser feitas junto com os colegas. E com o Sol indo para Virgem à tarde, a família também passa a ocupar a sua atenção. Os amigos vão interferir positivamente no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 59, 40, 51

CÂNCER

Os assuntos mais práticos podem ocupar sua mente, e fica mais fácil definir novas metas para a carreira, e dar aquele up nos seus planos. Mas é importante encontrar um equilíbrio entre trabalho e diversão, já que o Sol destaca seu lado falante e simpático. Vibes positivas no amor. Cor: PRETO Palpites: 25, 43, 10

LEÃO

Vai ser difícil ficar muito tempo no mesmo lugar! Sua curiosidade cresce, e pode ser divertido trocar experiências, aprender mais… À tarde, o Sol entra em Virgem e coloca as finanças em destaque: e há boas chances de conseguir uma grana que não esperava. O astral fica mais leve no amor. Cor: LILÁS Palpites: 32, 14, 60

VIRGEM

Seu signo não é fã de mudanças, mas talvez precise lidar com algumas surpresas: o jeito é apostar na flexibilidade para se adaptar. É um bom momento para desapegar de objetos ou relacionamentos que não fazem mais sentido. No amor, sua seducência e confiança vão bombar! Cor: VERMELHO Palpites: 10, 52, 16