Horóscopo do dia 21 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
A Lua tá firme e forte no seu signo, e garante muito pique! Aproveite as boas energias para resolver alguns assuntos pessoais. E com o Sol de mudança para Virgem, o dia será perfeito para fazer cuidar melhor da saúde e desembaraçar os assuntos de rotina. No amor, confie no seu taco! Cor: CREME Palpites: 15, 51, 35
TOURO
Com a Lua infernizando seu astral, pode querer ficar no seu canto. Tente diminuir o ritmo, e curta a própria companhia. Pode ser interessante repensar o que fez nos últimos tempos, analisar decisões e fazer os ajustes que achar necessários. O amor sai ganhando com seu jeitinho envolvente. Cor: VERDE Palpites: 06, 24, 4
GÊMEOS
Você vai dar um show de criatividade e agir em grupo fica mais fácil, então, cuide das tarefas que podem ser feitas junto com os colegas. E com o Sol indo para Virgem à tarde, a família também passa a ocupar a sua atenção. Os amigos vão interferir positivamente no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 59, 40, 51
CÂNCER
Os assuntos mais práticos podem ocupar sua mente, e fica mais fácil definir novas metas para a carreira, e dar aquele up nos seus planos. Mas é importante encontrar um equilíbrio entre trabalho e diversão, já que o Sol destaca seu lado falante e simpático. Vibes positivas no amor. Cor: PRETO Palpites: 25, 43, 10
LEÃO
Vai ser difícil ficar muito tempo no mesmo lugar! Sua curiosidade cresce, e pode ser divertido trocar experiências, aprender mais… À tarde, o Sol entra em Virgem e coloca as finanças em destaque: e há boas chances de conseguir uma grana que não esperava. O astral fica mais leve no amor. Cor: LILÁS Palpites: 32, 14, 60
VIRGEM
Seu signo não é fã de mudanças, mas talvez precise lidar com algumas surpresas: o jeito é apostar na flexibilidade para se adaptar. É um bom momento para desapegar de objetos ou relacionamentos que não fazem mais sentido. No amor, sua seducência e confiança vão bombar! Cor: VERMELHO Palpites: 10, 52, 16
LIBRA
A Lua coloca as relações em destaque nesta quinta, facilitando a convivência com as pessoas mais próximas. Mas com o Sol de mudança para o seu inferno astral à tarde, seu pique pode cair e talvez seja uma boa diminuir um pouco o ritmo. O céu promete proteção para o amor. Cor: SALMÃO Palpites: 45, 46, 43
ESCORPIÃO
As estrelas colocam os assuntos rotineiros em destaque nesta quinta, Escorpião, e tudo indica que deve pintar muito serviço pela frente. Também vale a pena analisar sua rotina diária e fazer alguns ajustes, colocando a saúde em primeiro lugar. Afaste a rotina no amor. Cor: BEGE Palpites: 15, 33, 08
SAGITÁRIO
Vai sobrar disposição para cuidar de tarefas que envolvem criatividade e habilidade social no trabalho. A sorte também sorri para você, Sagita, e pode ter boa surpresa em jogos ou sorteios. Faça uma fezinha! Sinal de momentos maravilindos no amor. Cor: 23, 15, 40 Palpites: 23, 15, 40
CAPRICÓRNIO
Assuntos familiares e de rotina ganham mais peso, e podem exigir boa parte da sua atenção nesta quinta. E com o Sol brilhando em Virgem mais tarde, sua curiosidade e desejo de aprender dão as cartas. Vibes positivas no amor. Cor: AMARELO Palpites: 39, 48, 54
AQUÁRIO
Sua habilidade de comunicação cresce graças às energias da Lua, e o dia será perfeito para apresentar suas ideias e expandir seus contatos. E com o Sol de mudança para Virgem, ele favorece transformações profundas a partir de agora. No amor, o desejo tem tudo para crescer. Cor: BRANCO Palpites: 45, 18, 47
PEIXES
Aproveite para organizar as contas, correr atrás de novas oportunidades de negócios ou até fechar um acordo vantajoso. E com o Sol enviando vibes maravilhosas para suas relações, você pode melhorar a convivência e se entender melhor com quem ama. No amor, tenha cuidado com o ciúme! Cor: CINZA Palpites: 17, 24, 08