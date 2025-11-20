Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

A fase nova da Lua traz um toque de otimismo e encoraja a buscar o novo e diferente! Mantenha o controle financeiro para evitar surpresas. Se jogue na diversão e aventura, espere boas surpresas na amizade e no amor. Talvez você conheça sua alma gêmea!

Cor: CINZA Palpite: 11, 38, 18

Touro

O feriado traz energia positiva e potencial para ganhos financeiros. Esteja atento para oportunidades lucrativas, mas sem pressa. Tenha em mente batalhar por suas ambições. O dia é vibrante e cheio de emoções intensas quando se trata de amor. Aproveite as surpresas do coração!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 31, 15, 06

Gêmeos

Quintou com feriado perfeito para curtir e socializar! Seu jeito alegre e otimista contagia a todos, especialmente o amor. Pequenos obstáculos podem surgir, mas serão superados e a harmonia prevalecerá. Solteiro? Um romance sério pode estar a caminho. Aproveite!

Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 26, 15, 53

Câncer

Seu dia será cheio de vitalidade e produtividade! Confie na energia lunar e se concentre em suas tarefas. Seu esforço no trabalho pode resultar em maior ganho financeiro. Na paquera, pode rolar um clima com um rosto familiar. Mantenha o foco e aproveite o dia!

Cor: ROSA Palpite: 20, 02, 54

Leão

Prepare-se para um dia ótimo! A Lua Nova turbina seu carisma e sorte. Mesmo sendo feriado, pode haver boas surpresas financeiras. Atenção às interações matinais com o seu amor para evitar desentendimentos, mas o restante do dia promete muita sintonia e felicidade.

Cor: BRANCO Palpite: 61, 02, 11

Virgem

Hoje, aproveite as energias generosas das estrelas para focar nos assuntos domésticos e imobiliários. Evite mudanças radicais pela manhã para evitar contratempos. No amor, prepare-se para momentos agradáveis e românticos. Abrace o otimismo que o céu reserva!