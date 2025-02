Horóscopo do dia 20 de fevereiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Você vai quintar com as energias animadas da Lua, que muda de cenário nas primeiras horas da manhã, anunciando novos horizontes. A vontade de sair da sua zona de conforto e se aventurar deve falar mais alto. Nos assuntos do coração, mostre mais jeitinho e diplomacia.

COR: AZUL-ESVERDEADO PALPITE: 14, 49, 04

TOURO

Transformações estão no cardápio do dia, mas não faltará disposição para dar uma guinada na vida. O desejo de crescer pode ser a semente para começar um empreendimento ou negócio promissor. Na paixão, seu lado sensual e envolvente vai ficar em evidência e você tem tudo para arrasar.

COR: BRANCO PALPITE: 34, 20, 43

GÊMEOS

O que fizer em comum acordo com os outros pode frutificar com mais facilidade e até as atividades no trabalho devem deslanchar se forem envolvidas pelo espírito de equipe. Mas, bagacinhas e contrariedades podem atrapalhar seus interesses à tarde. No amor, um clima de união deve reinar.

COR: PRETO PALPITE: 43, 25, 19

CÂNCER

Você vai quintar de bem com a vida e com as energias generosas da Lua em seu paraíso, mas logo ela avisa que os deveres do trabalho podem pegar no pé. Talvez tenha que encarar novos compromissos e responsabilidades. No amor, o dia começa maravigold e sua seducência vai chamar atenção, só que instabilidades podem rondar à tarde.

COR: ROSA PALPITE: 38, 02, 20

LEÃO

Você pode ganhar elogios da chefia no trabalho e deve marcar presença em todo canto. A vida amorosa estará repleta de estímulos, mas não baixe a guarda na parte da tarde, pois o tempo vai fechar e há tendência de nutrir preocupações, sobretudo com assuntos de dinheiro e amizades.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 22, 04, 31

VIRGEM

Se depender da Lua, você vai quintar com novidades e tende a centrar suas energias nos assuntos domésticos e familiares. Agora, se a meta é priorizar o trabalho, você deve render bastante e chamar atenção da chefia. No amor, tenha mais filtro nas palavras e evite discussões.