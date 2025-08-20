Horóscopo do dia 20 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
A Lua se estranha com alguns astros logo cedo, e você vai precisar de cuidado redobrado com fofocas, gente traiçoeira e imprevisto. A boa notícia é que o astral melhora aos poucos e fica mais fácil avaliar os prós e contras antes de agir. No amor, afaste críticas e desconfianças. Cor: BRANCO Palpites: 38, 11, 07
TOURO
O dia pede mais atenção às finanças, porque seu lado sonhador pode fazer uma cilada parecer um ótimo negócio se não tiver cautela. Ainda bem que o astral melhora, e você pode compartilhar novas ideias com os colegas. Há sinal de companheirismo no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 27, 39, 18
GÊMEOS
Bom dia para manter o foco nos assuntos profissionais, assim você pode dar atenção às tarefas que ficaram acumuladas nos últimos tempos. Mas busque um equilíbrio entre as obrigações e a vida pessoal para não se sobrecarregar, bebê. No amor, pense no futuro. Cor: ROSA Palpites: 18, 27, 36
CÂNCER
Apesar do dia contar com uma vibe descontraída, os estudos e viagens precisam de atenção. Procure aprender mais sobre qualquer assunto que despertar seu interesse! As amizades também contam com vibes pra lá de positivas. O amor promete momentos divertidos. Cor: AMARELO Palpites: 23, 15, 32
LEÃO
Pode se preparar para um dia cheio de reviravoltas. E é melhor redobrar a cautela em assuntos que de dinheiro e amizades. Mais tarde, há chance de descobrir algo que não esperava, se prestar atenção ao seu sexto sentido. O desejo tem tudo para crescer no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 59, 50, 32
VIRGEM
Os relacionamentos contam com as melhores vibes, e isso vale tanto para a vida amorosa quanto para a área pessoal e profissional! Talvez tenha que lidar com concorrentes e invejosos logo cedo, mas confie em seu potencial para dar a volta por cima, Virgem. Cor: PRETO Palpites: 59, 22, 23
LIBRA
O dia começa tenso, e seu foco pode se desviar das tarefas se não tiver cuidado. Mas logo você volta ao jogo e vai cuidar de assuntos do dia a dia numa boa. A saúde também pede mais atenção e algumas mudanças no seu estilo de vida serão bem-vindas. O amor fica mais gostoso. Cor: AZUL Palpites: 11, 38, 61
ESCORPIÃO
Você vai encarar até os perrengues com mais otimismo! Mantenha o bom humor para lidar com imprevistos, porque logo as coisas se acertam. A sorte deve sorrir para o seu lado e é um ótimo momento para fazer uma fezinha ou entrar em uma rifa. No amor, aposte em demonstrações de carinho. Cor: AZUL Palpites: 12, 03, 27
SAGITÁRIO
Talvez pinte torta de climão com a família, mas não deixe que isso afete o seu humor, Sagita. Aos poucos, tudo entra nos eixos. Boa parte do seu interesse pode se voltar para assuntos de família, então aproveite para matar a saudade de parentes. Vibes ótimas no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 19, 12, 55
CAPRICÓRNIO
O dia começa tenso, e será preciso atenção redobrada na hora de escolher as palavras, porque há chance de confusão. Ainda bem que você conta com ótimas ideias e raciocínio rápido pra dar a volta por cima. Mantenha um clima leve no amor. Cor: PINK Palpites: 24, 40, 32
AQUÁRIO
Ligue suas antenas para não gastar mais do que pode! A chance de prejú é grande, ainda mais se agir por impulso nas compras. Uma oportunidade de encher o bolso pode surgir, então, bora transformar essa energia positiva em dinheiro! No amor, não perca a paciência por bobagem, tá? Cor: MARROM Palpites: 24, 26, 08
PEIXES
A Lua segue em seu signo e você conta com mais energia para viver novas experiências, correr atrás dos seus sonhos e cuidar de suas responsabilidades. Só que a chance de se desentender com alguém de casa pode crescer. Pegue leve, Peixes! No amor, invista no bom humor. Cor: MAGENTA Palpites: 36, 34, 46