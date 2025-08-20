Horóscopo do dia 20 de agosto

Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

A Lua se estranha com alguns astros logo cedo, e você vai precisar de cuidado redobrado com fofocas, gente traiçoeira e imprevisto. A boa notícia é que o astral melhora aos poucos e fica mais fácil avaliar os prós e contras antes de agir. No amor, afaste críticas e desconfianças. Cor: BRANCO Palpites: 38, 11, 07

TOURO

O dia pede mais atenção às finanças, porque seu lado sonhador pode fazer uma cilada parecer um ótimo negócio se não tiver cautela. Ainda bem que o astral melhora, e você pode compartilhar novas ideias com os colegas. Há sinal de companheirismo no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 27, 39, 18

GÊMEOS

Bom dia para manter o foco nos assuntos profissionais, assim você pode dar atenção às tarefas que ficaram acumuladas nos últimos tempos. Mas busque um equilíbrio entre as obrigações e a vida pessoal para não se sobrecarregar, bebê. No amor, pense no futuro. Cor: ROSA Palpites: 18, 27, 36

CÂNCER

Apesar do dia contar com uma vibe descontraída, os estudos e viagens precisam de atenção. Procure aprender mais sobre qualquer assunto que despertar seu interesse! As amizades também contam com vibes pra lá de positivas. O amor promete momentos divertidos. Cor: AMARELO Palpites: 23, 15, 32

LEÃO

Pode se preparar para um dia cheio de reviravoltas. E é melhor redobrar a cautela em assuntos que de dinheiro e amizades. Mais tarde, há chance de descobrir algo que não esperava, se prestar atenção ao seu sexto sentido. O desejo tem tudo para crescer no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 59, 50, 32

VIRGEM

Os relacionamentos contam com as melhores vibes, e isso vale tanto para a vida amorosa quanto para a área pessoal e profissional! Talvez tenha que lidar com concorrentes e invejosos logo cedo, mas confie em seu potencial para dar a volta por cima, Virgem. Cor: PRETO Palpites: 59, 22, 23