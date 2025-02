Horóscopo do dia 19 de fevereiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Hoje é o último dia da Lua Cheia, mas seu pique estará nas alturas e você vai se mexer para atingir seus propósitos, principalmente se eles dizem respeito ao seu bolso. De acordo com os astros, você tende a mergulhar fundo em seus interesses e dará o seu melhor no trabalho. A paixão segue vibrante.

COR: AZUL PALPITE: 30, 39, 48

TOURO

A Lua vai jogar no seu time e promete um dia topzera para firmar bons acordos, contratos e alianças, sobretudo no trabalho. Aliás, é bem capaz de receber apoios ou conselhos valiosos hoje, só não convém baixar a guarda ao anoitecer, quando tretas e conflitos podem rolar, incluindo no amor.

COR: VIOLETA PALPITE: 49, 31, 50

GÊMEOS

Pode ter um dia bem produtivo na vida profissional, ainda mais se focar nas tarefas que já estão em andamento e não perder tempo com outras coisas. À noite, tensões e cismas podem aflorar e provocar preocupações, por isso, não esquente tanto a cabeça. O amor vai pedir mais atenção.

COR: PRETO PALPITE: 58, 59, 13

CÂNCER

Sonhando em subir de posto no trabalho, caranguejinha? Então aproveite para mostrar o que sabe porque hoje você vai contar com ideias férteis, talento e criatividade abundante para se destacar. Agora, as melhores vibes devem marcar presença no amor, onde a sintonia estará tinindo.

COR: VERDE-CLARO PALPITE: 61, 07, 16

LEÃO

Atenção você de Leão, o trabalho deve fluir bem ao longo do dia e quem tem uma atividade autônoma pode receber um bom apoio, inclusive de parentes e pessoas próximas. Já à noite, seu temperamento tende a ficar mais imprevisível e esquentadinho: maneire nas reações pra não provocar torta de climão com a família e no amor.

COR: VERDE-ESMERALDA PALPITE: 24, 04, 15

VIRGEM

Hoje você deve mandar muito bem nos contatos e suas relações pessoais e profissionais vão ficar favorecidas, minha consagrada! Com seu dom para argumentar e convencer no modo turbo, tudo indica que vai sair no lucro. O astral tende a ficar instável e desavenças podem vir à tona, ainda mais nas amizades e na paixão.

COR: AMARELO PALPITE: 45, 21, 36