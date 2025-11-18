Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje o cenário é tranquilo e promissor! Concentração e intuição em alta para bons resultados no trabalho e negociações vantajosas. Prefira a companhia de pessoas íntimas e esteja aberto ao amor, um crush misterioso pode surgir. Se estiver comprometido, aguarde momentos ardentes!

Cor: MAGENTA Palpite: 43, 16, 09

Touro

Nesta terça, aproveite o dia agradável e produtivo que a Lua traz para você! Sua habilidade social está em alta, então inspire parcerias e acordos vantajosos no trabalho. O amor é o setor mais favorecido hoje: ótimas perspectivas para definir um relacionamento ou reforçar a união.

Cor: PRETO Palpite: 24, 06, 51

Gêmeos

Hoje é dia de focar no trabalho e colher os frutos da dedicação! Mesmo com a agenda cheia, sua energia ajuda a cumprir todas as tarefas. Relações pessoais e afetivas podem ficar em segundo plano, então, compense com carinho. E na paquera, a atração só tende a aumentar.

Cor: CREME Palpite: 23, 41, 15

Câncer

Prepare-se para um dia incrível! Seu trabalho flui, com a Lua realçando sua criatividade. Surpresas financeiras positivas estão a caminho, e o amor está no ar! Se solteiro, capriche no visual, mostre seu charme e aceite convites para sair. A sorte está ao seu lado!

Cor: LILÁS Palpite: 34, 16, 43

Leão

Hoje é o dia para mostrar sua determinação e expertise! Com força de vontade e foco, você pode conquistar sonhos e realizar negociações vantajosas. Conte com o apoio dos queridos e aproveite a cumplicidade com seu par. Se está só, paciência na paquera é necessária hoje.

Cor: BRANCO Palpite: 09, 38, 47

Virgem

Sua energia está a mil hoje! Alavanque sua comunicação para convencer pessoas e impulsionar contatos. Aposte na interação e explore o comércio, as redes sociais e negociações com confiança. Na paixão, use sua sedução para conquistar ou harmonizar seu relacionamento.

Cor: VERMELHO Palpite: 46, 27, 43