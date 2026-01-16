Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje sua impulsividade pode trazer alguma confusão, mas o astral melhora ao longo do dia. À noite, a popularidade cresce e atrai atenção. No trabalho, a ambição fica em destaque, ideal para conquistar aquela promoção. No amor, um crush disputado promete novidades.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 06, 60, 33

Touro

Hoje, o humor pode oscilar com tensões nas amizades, mas a Lua em Capricórnio promete trazer leveza e boas energias. Aproveite para reatar laços. No trabalho, otimismo facilita as tarefas. No amor, a dica é apostar em alguém distante ou renovar a relação a dois.

Cor: BRANCO Palpite: 47, 45, 29

Gêmeos

O dia começa pedindo calma para evitar tensões e aproveitar a mudança da Lua para Capricórnio que traz boas oportunidades. No trabalho, use sua flexibilidade para superar imprevistos. No amor, sua sensualidade aquece a paixão, mas cuidado com possíveis conflitos.

Cor: PRETO Palpite: 45, 46, 09

Câncer

Hoje, a Lua em Capricórnio melhora seus relacionamentos e a harmonia com quem convive, especialmente no amor. O dia favorece parcerias e conexões. Aproveite para fortalecer seus laços e abrir espaço para novidades afetivas que podem se consolidar rapidamente.

Cor: ROSA Palpite: 15, 14, 04

Leão

Hoje o foco no trabalho se intensifica, impulsionado pela Lua em Capricórnio. Aproveite o dia para organizar suas tarefas e cuidar da saúde. No amor, cautela nas primeiras horas; o romance melhora, mas a conquista pode ser difícil. Então, mantenha o otimismo!

Cor: AMARELO Palpite: 34, 16, 36

Virgem

Hoje, evite polêmicas em casa e aproveite a energia positiva que a Lua traz, fortalecendo sua sorte e simpatia. Um ótimo momento para avançar em projetos. Para o amor, prepare-se para momentos especiais ao lado de quem você gosta.

Cor: GOIABA Palpite: 10, 48, 37