Horóscopo do dia 15 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Marte é seu regente e sempre reforça a sua coragem, mas hoje seu planeta tá pistola com Saturno, e acentua o lado reclamão do seu signo. A dica é escolher bem as palavras para não se desentender com ninguém, sobretudo no trabalho. No amor, quanto mais privacidade tiver, melhor! Cor: AMARELO Palpites: 25, 09, 54

TOURO

Seu signo geralmente sabe administrar muito bem o que ganha e gasta, mas hoje convém dobrar a cautela ao lidar com as finanças. A boa notícia é que a Lua joga no seu time e ajuda a equilibrar as energias de hoje, deixando o astral mais leve e harmonioso. Mudanças positivas no amor. Cor: ROXO Palpites: 27, 39, 21

GÊMEOS

Eita, o dia pode começar zicado e a culpa é de Marte, que fica nervosinho em seu signo e arranja encrenca com os astros. É melhor deixar disputas e picuinhas de lado para focar no que contribui com seu sucesso e progresso. O amor terá altos e baixos, mas vai se firmar ao longo do dia. Cor: PRETO Palpites: 14, 59, 15

CÂNCER

Planetas importantes se estranham hoje, e por isso, convém ficar na sua, fazer o que já estava programado e não sair da rotina. A boa notícia é que o astral vai melhorar cem por cento a partir da tarde, e as coisas devem fluir do jeitinho que deseja, ainda mais nos assuntos do coração. Cor: ROSA Palpites: 23, 59, 06

LEÃO

Marte deixa o seu signo com o pavio curto, mas se você se controlar e agir com mais tolerância, dá pra espantar essas vibes nervosinhas. O bom é que nenhuma zica deve surgir à tarde, e tudo vai fluir com mais facilidade no trabalho, finanças e vida pessoal. Dedicação em alta no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 16, 07, 43

VIRGEM

A recomendação é ir devagar e maneirar nas críticas para não atrair atritos e tretas com quem convive e trabalha. Para seu alívio, a Lua segue em seu paraíso e vai garantir mais sorte, criatividade e harmonia, principalmente a partir da tarde. O amor vai ficar mais protegido. Cor: BRANCO Palpites: 02, 43, 07