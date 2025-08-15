Horóscopo do dia 15 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
Marte é seu regente e sempre reforça a sua coragem, mas hoje seu planeta tá pistola com Saturno, e acentua o lado reclamão do seu signo. A dica é escolher bem as palavras para não se desentender com ninguém, sobretudo no trabalho. No amor, quanto mais privacidade tiver, melhor! Cor: AMARELO Palpites: 25, 09, 54
TOURO
Seu signo geralmente sabe administrar muito bem o que ganha e gasta, mas hoje convém dobrar a cautela ao lidar com as finanças. A boa notícia é que a Lua joga no seu time e ajuda a equilibrar as energias de hoje, deixando o astral mais leve e harmonioso. Mudanças positivas no amor. Cor: ROXO Palpites: 27, 39, 21
GÊMEOS
Eita, o dia pode começar zicado e a culpa é de Marte, que fica nervosinho em seu signo e arranja encrenca com os astros. É melhor deixar disputas e picuinhas de lado para focar no que contribui com seu sucesso e progresso. O amor terá altos e baixos, mas vai se firmar ao longo do dia. Cor: PRETO Palpites: 14, 59, 15
CÂNCER
Planetas importantes se estranham hoje, e por isso, convém ficar na sua, fazer o que já estava programado e não sair da rotina. A boa notícia é que o astral vai melhorar cem por cento a partir da tarde, e as coisas devem fluir do jeitinho que deseja, ainda mais nos assuntos do coração. Cor: ROSA Palpites: 23, 59, 06
LEÃO
Marte deixa o seu signo com o pavio curto, mas se você se controlar e agir com mais tolerância, dá pra espantar essas vibes nervosinhas. O bom é que nenhuma zica deve surgir à tarde, e tudo vai fluir com mais facilidade no trabalho, finanças e vida pessoal. Dedicação em alta no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 16, 07, 43
VIRGEM
A recomendação é ir devagar e maneirar nas críticas para não atrair atritos e tretas com quem convive e trabalha. Para seu alívio, a Lua segue em seu paraíso e vai garantir mais sorte, criatividade e harmonia, principalmente a partir da tarde. O amor vai ficar mais protegido. Cor: BRANCO Palpites: 02, 43, 07
LIBRA
As estrelas recomendam a desacelerar o ritmo, valorizar seu bem estar e dar mais atenção à sua qualidade de vida, meu cristalzinho! Evite mudanças em seus hábitos, e o trabalho também vai exigir disciplina. Clima de cumplicidade no amor. Cor: CINZA Palpites: 08, 44, 33
ESCORPIÃO
Marte briga com Saturno e deixa seu jeito sincerão e esquentado, portanto, a dica é controlar as reações para não se desentender com ninguém. Os interesses financeiros também podem ter altos e baixos, e a ordem é enxugar os gastos. O amor está protegido. Cor: PINK Palpites: 06, 42, 51
SAGITÁRIO
Há excelentes perspectivas para o seu bolso, mas se quer evitar atritos, faça a sua parte e controle a franqueza típica do seu signo, viu? As relações em geral podem ser alvos de instabilidades, mas você pode mudar esse cenário se souber tirar proveito do seu carisma e simpatia. Boas vibes no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 27, 03, 57
CAPRICÓRNIO
A Lua manda vibes maravilindas para você brilhar e arrasar! E os assuntos do coração vão ficar blindados, e alegrias devem marcar presença. Mas não dá para esperar a mesma sorte no trabalho: dobre a paciência e o jogo de cintura para não se estranhar com ninguém, valeu? Cor: AZUL Palpites: 25, 20, 34
AQUÁRIO
Procure começar o dia com mais tranquilidade e vai com calma na alma, bebê, pois você pode precisar de todo seu estoque de paciência. Outra dica é controlar os ímpetos ao lidar com dinheiro e esconder o cartão para não cair em tentação. No amor, tudo deve fluir melhor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 06, 17, 51
PEIXES
Explore o estilo compreensivo do seu signo para entrar em sintonia com o pessoal de casa e evitar tretas. Assuntos relacionados com grana também podem exigir mais atenção, mas as coisas devem caminhar muito bem no período da tarde. Clima de companheirismo no amor. Cor: LILÁS Palpites: 50, 33, 05