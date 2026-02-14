Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Hoje é dia de foco e oportunidade para conquistar seus objetivos. Suas conquistas profissionais refletem positivamente na vida financeira e estimulam seu bem-estar. Aproveite sua energia para cuidar da saúde e curtir a sintonia com quem gosta. No amor, tudo se torna mais envolvente.
Cor: MARROM Palpite: 15, 24, 08
Touro
Aproveite o Carnaval com energia e alegria, pois a sorte fica a seu favor para explorar novos lugares e fortalecer amizades. Surpresas incríveis podem surgir no amor, com chances de encontrar alguém especial. Um momento perfeito para celebrar a vida e o amor!
Cor: PRETO Palpite: 58, 23, 05
Gêmeos
Aproveite o sábado para recarregar suas energias com descanso, alimentação saudável e um detox. No financeiro, a Lua em Capricórnio te ajuda a colher bons frutos. No amor, o clima promete paixão e momentos intensos com quem você gosta. Aproveite o dia!
Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 22, 49, 50
Câncer
Hoje você vai estar rodeado de boas energias, valorizando relacionamentos com amigos, familiares e parceiros. No amor, a paquera promete esquentar e as conexões podem se transformar em algo mais sério. Aproveite o Carnaval e essa vibe positiva!
Cor: AMARELO-OURO Palpite: 01, 48, 37
Leão
Hoje, mesmo no feriado de Carnaval, a disposição para reforçar a renda é forte, com chances de sucesso nas novas oportunidades. Sua saúde fica em alta, com energia renovada para realizar seus planos. No amor, a noite promete uma conexão mais próxima com quem você gosta.
Cor: CINZA Palpite: 06, 33, 24
Virgem
Aproveite o sábado de Carnaval para fortalecer contatos, rever quem faz bem e curtir momentos de pura sintonia. Dia perfeito para aventuras e viagens divertidas. Na paquera, surpresas e encontros podem transformar seu coração, deixando seu dia ainda mais especial.
Cor: LILÁS Palpite: 14, 32, 40
Libra
Hoje o dia traz boas energias para cuidar da família e do lar, com disposição extra para tarefas domésticas. Trabalho tende a ser produtivo. Para quem está solteiro, boa chance de encontros especiais. Aproveite o dia e valorize seus relacionamentos.
Cor: LILÁS Palpite: 38, 11, 20
Escorpião
Hoje é um dia de comunicação poderosa e presença constante, especialmente nas redes sociais, onde seus contatos vão se destacar. No trabalho, sua confiança atrai clientes e pode aumentar seus ganhos. No amor, o charme fica em alta, facilitando encontros. Aproveite!
Cor: BRANCO Palpite: 51, 35, 44
Sagitário
Hoje, o momento é de reforçar seus ganhos e apostar na criatividade para aproveitar o Carnaval com mais tranquilidade financeira. Sua saúde fica equilibrada, capriche na alimentação. No amor, tudo calmo, com boas oportunidades para fortalecer os vínculos. Aproveite o dia!
Cor: VERMELHO Palpite: 09, 46, 10
Capricórnio
Hoje é um dia perfeito para aproveitar a vida com diversão. Aproveite oportunidades rápidas no trabalho e dinheiro, e aproveite as vibes positivas para atrair alguém especial. Com o amor em alta, o clima de alegria e conexão promete momentos inesquecíveis.
Cor: AMARELO Palpite: 60, 08, 44
Aquário
Aproveite o sábado para recarregar suas energias, cuidando do seu bem-estar e buscando momentos de paz. No amor, o dia pede cautela com os contatos, mas pode trazer surpresas agradáveis com alguém diferente. Aproveite o dia para se conectar consigo mesmo e com quem ama!
Peixes
Hoje o sucesso fica no seu caminho, com chances de boas notícias no trabalho e finanças, além de realizar planos para o feriadão. Sua energia fica lá em cima, ideal para cuidar da saúde e praticar exercícios. No amor, momentos especiais e surpreendentes podem acontecer.
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 51, 60, 15