Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje é dia de foco e oportunidade para conquistar seus objetivos. Suas conquistas profissionais refletem positivamente na vida financeira e estimulam seu bem-estar. Aproveite sua energia para cuidar da saúde e curtir a sintonia com quem gosta. No amor, tudo se torna mais envolvente.

Cor: MARROM Palpite: 15, 24, 08

Touro

Aproveite o Carnaval com energia e alegria, pois a sorte fica a seu favor para explorar novos lugares e fortalecer amizades. Surpresas incríveis podem surgir no amor, com chances de encontrar alguém especial. Um momento perfeito para celebrar a vida e o amor!

Cor: PRETO Palpite: 58, 23, 05

Gêmeos

Aproveite o sábado para recarregar suas energias com descanso, alimentação saudável e um detox. No financeiro, a Lua em Capricórnio te ajuda a colher bons frutos. No amor, o clima promete paixão e momentos intensos com quem você gosta. Aproveite o dia!

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 22, 49, 50

Câncer

Hoje você vai estar rodeado de boas energias, valorizando relacionamentos com amigos, familiares e parceiros. No amor, a paquera promete esquentar e as conexões podem se transformar em algo mais sério. Aproveite o Carnaval e essa vibe positiva!

Cor: AMARELO-OURO Palpite: 01, 48, 37

Leão

Hoje, mesmo no feriado de Carnaval, a disposição para reforçar a renda é forte, com chances de sucesso nas novas oportunidades. Sua saúde fica em alta, com energia renovada para realizar seus planos. No amor, a noite promete uma conexão mais próxima com quem você gosta.

Cor: CINZA Palpite: 06, 33, 24

Virgem

Aproveite o sábado de Carnaval para fortalecer contatos, rever quem faz bem e curtir momentos de pura sintonia. Dia perfeito para aventuras e viagens divertidas. Na paquera, surpresas e encontros podem transformar seu coração, deixando seu dia ainda mais especial.