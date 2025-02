Horóscopo do dia 14 de fevereiro

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Sextou bem sextado nos assuntos de trabalho, minha consagrada! Tarde propícia para lidar com os interesses materiais, agora, a grande novidade de hoje vem de Mercúrio e ele promete movimentar seu lar e o convívio familiar. No lado amoroso, clima estável e acolhedor.

COR: PRETO PALPITE: 56, 36, 38

TOURO

Você de Touro, a Lua segue livre e solta em seu paraíso e anuncia uma sexta perfeita sem defeitos em todos os aspectos. Criatividade, simpatia e inteligência serão seus trunfos para brilhar em suas atividades e também em suas relações, seja no trabalho ou na vida amorosa. Por falar nisso, os assuntos do coração devem ter momentos deliciosos.

COR: VERMELHO PALPITE: 03, 12, 01

GÊMEOS

Pra você de Gêmeos, mercúrio, que sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo, promete dar a maior força para o seu progresso no trabalho. De quebra, você também pode ter novidades sobre um Pix ou pagamento que aguarda. Na paixão, bora impulsionar os planos amorosos para o fds.

COR: AZUL-CLARO PALPITE: 50, 05, 44

CÂNCER

E você de Câncer, hoje Mercúrio muda de cenário e promete jogar no seu time, favorecendo os contatos com pessoas e assuntos diferentes e distantes. Você pode aprender muito através de novas experiências. No amor, sair da rotina e organizar pode ser a melhor pedida para reacender a intimidade.

COR: SALMÃO PALPITE: 36, 18, 52

LEÃO

É hora de seguir seus instintos e ouvir os recadinhos do seu sexto sentido, especialmente ao lidar com grana. Só não convém ter pressa para resolver as coisas, pois contratempos podem surgir no período da manhã e atrapalhar negociações. Na paixão, o clima esquenta e há chance de definir os planos de futuro.

COR: BEGE PALPITE: 32, 23, 08

VIRGEM

A Lua continua em sua companhia e já começa o dia em sintonia com Marte, duplicando as suas chances de realização e sucesso. Um ou outro perrenguinho pode dar as caras no romance na parte da manhã, mas logo será superado e você vai se entrosar numa ótima.

COR: CEREJA PALPITE: 54, 36, 52