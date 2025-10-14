Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Terça de Lua em Câncer promete alegria no lar! A família se une para superar pequenas adversidades da manhã, preparando terreno para um noite perfeita de renovações e novas energias. A paixão se estabiliza em um programinha caseiro. Ótimo dia para relaxar!

Cor: VERDE-CLARO Palpite: 25, 07, 20

Touro

Aproveite o dia para boas conversas! Embora a manhã possa trazer pequenos contratempos, a tarde vem com muita diversão com os amigos. Prepare-se para encontros e surpresas amorosas, seja aberto para novas experiências. Romance e descontração te esperam!

Cor: BRANCO Palpite: 25, 11, 43

Gêmeos

Terça de boa sorte financeira! Ótimo dia para organizar as contas e planejar compras graças à positividade da Lua em Câncer. Cuidado com empréstimos a amigos e evite sufocar o par no romance. Paciência na paquera, tudo ao seu tempo.

Cor: VERDE Palpite: 14, 32, 22

Câncer

Inicie a semana com ânimo total! Aproveite sua energia vibrante para curtir, relaxar e estar com quem ama. Não deixe seu lado crítico dominar! À noite, seu charme rouba a cena, promovendo entrosamento no amor e sucesso na paquera.

Cor: BEGE Palpite: 59, 51, 50

Leão

Nesta terça, priorize seu bem-estar e desacelere. Novas experiências podem trazer aprendizagem sobre você mesmo. Ouça seus instintos! Com relação ao amor, aguarde uma vibe apaixonada e possível reconciliação com um ex. Mantenha-se aberto para novas experiências.

Cor: VIOLETA Palpite: 23, 22, 41

Virgem

Aproveite o dia para se divertir com amigos e visitar entes queridos, apesar de uma tensão matinal, a calma logo retorna. Uma aventura amorosa pode surgir inesperadamente tornando o dia mais divertido e o romance à noite promete ser maravilhoso. Aproveite o dia.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 32, 15, 14